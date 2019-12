GO INTERNET - Avvia la commercializzazione di servizi nella aree bianche

Si tratta di alcuni Comuni dell’Emilia Romagna e dell’Umbria

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, attesa in Borsa.

Go internet, avvalendosi degli sviluppi della rete in fibra portati avanti da Open Fiber, ha avviato la commercializzazione di servizi internet ad alta velocità nelle cosiddette aree bianche italiane, in cui le infrastrutture per la banda larga sono inesistenti o poco sviluppate.



Le zone oggetto della sperimentazione a cui ha aderito Go internet sono i comuni di Fontanelice, Galliera e Lagosanto in Emilia Romagna e i comuni di Attigliano, Fabro, Giove, Montegabbione e Penna in Teverina in Umbria.



Flavio Ubaldi, Chief Executive Officer di Go internet, ha commentato “Le performance che la rete in fibra di Open Fiber permette di raggiungere ci consentono di ampliare la nostra offerta commerciale, in particolare modo verso il mondo Business, anche attraverso l'integrazione con le tecnologie LTE 4G della nostra rete“



Go Internet ha inoltre diffuso una nota sulle sentenze del Tar del Lazio relative ai ricorsi presentati da Iliad, Vodafone e Tim in merito alla proroga dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz.



Go Internet specifica che, “Il Tar ha accolto solamente una delle motivazioni dei ricorsi, ovvero quella relativa alla quantificazione economica, confermando al contempo la legittimità dell’estensione temporale della licenza d’uso delle frequenze di cui Go internet è titolare...Le sentenze del Tar riconoscono inoltre la correttezza dell’azione amministrativa del Mise e di Agcom. Avuto conto del fatto che il criterio adottato da Agcom è coerente con quanto già predisposto in passato per processi di proroga delle concessioni di diritti d’uso di altre frequenze dei quali hanno beneficiato le stesse società che hanno presentato ricorso, la Società è confidente nell’esito positivo del giudizio presso il Consiglio di Stato presso il quale intende presentare ricorso”.



