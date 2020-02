GO INTERNET +3,5% Attiva la banda ultra-larga nelle aree bianche di Ferrara

L’operazione è stata effettuata in partnership con Open Fiber

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, è in rialzo del 3,5% a 0,98 euro.

La società ha attivato i servizi in banda ultra-larga Fiber-To-The-Home, sfruttando la rete di Open Fiber realizzata a Lagosanto e Goro, nella provincia di Ferrara. Si tratta di due dei numerosi comuni italiani nelle cosiddette “aree bianche”.



Go Internet ha aderito al piano di Open Fiber per cablare le “aree bianche” in modalità Fiber To The Home, tecnologia che consente di portare fibra all’interno di abitazioni e aziende con velocità di connessione fino a 1 Gbps.



Il direttore operativo, Flavio Ubaldi, ha commentato “Siamo orgogliosi di poter portare connessione ultraveloce anche nelle zone più disagiate...Portiamo da sempre servizi di grande valore per famiglie e imprese nelle aree caratterizzate da digital divide, grazie alla nostra rete 4G e 4.5G LTE e Wimax in Emilia-Romagna e Marche”.



In Emilia Romagna sono quasi 200 i comuni dove Open Fiber sta realizzando un’infrastruttura interamente in fibra ottica ultra-broadband e dove anche Go internet potrà offrire i propri servizi.



