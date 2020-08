GO INTERNET+5,7% Acquista la totalità di X-Stream

L’operazione, che dovrebbe perfezionarsi a settembre, ha un valore di 2,5 milioni di euro

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, è in rialzo del 5,7% a 0,761 euro.

Go internet ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione della totalità di X-Stream, operatore nazionale di telecomunicazioni specializzato nella fornitura alle imprese di servizi di connettività, fonia e unified communication.



L’operazione, che dovrebbe essere perfezionata a settembre, è in sintonia con gli obiettivi del nuovo Piano Industriale di Go Internet, approvato l’8 giugno 2020.



Il corrispettivo complessivo provvisorio è pari a 2,5 milioni di euro, è sarà interamente corrisposto alla data del closing, fatto salvo il meccanismo di aggiustamento del prezzo. L’operazione sarà finanziata in parte con mezzi propri e in parte tramite il supporto degli istituti di credito.



Nel 2019, X-Stream ha registrato un fatturato pari a circa 2,7 milioni di euro, con un Ebitda pari a circa 0,5 milioni di e un utile d’esercizio poco superiore a 0,2 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per circa 0,2 milioni.



La clientela di X-Stream, distribuita su tutto il territorio nazionale, si concentra in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Il brand X-Stream nasce nel 2012. L’azienda si è dotata di una centrale telefonica d’avanguardia in grado di offrire servizi fonia tradizionali, servizi di centralino e centralino virtuale (VPBX) e servizi di unified communication.



Nel corso del tempo, la società ha stipulato accordi di interconnessione con i principali operatori nazionali, che le consentono di accedere all’intera gamma di tecnologie cablate (ADSL, SHDSL, FTTCab e FTTH sia in banda condivisa sia in banda dedicata) e a tecnologie radio complementari a quelle di Go internet.



