GO INTERNET +4% Lancia un nuovo prodotto per lo Smart Working

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, è in rialzo del 4%.

La società ha lanciato “Smart Working”, un nuovo prodotto pensato per rispondere alle esigenze di lavoro da casa emerse in questo periodo, per fronteggiare l’epidemia di coronavirus.



Il prodotto per il primo mese di abbonamento sarà completamente gratuito.



Smart Working è offerto sia in modalità banda larga wireless sia in modalità banda ultra-larga Fiber-To-The-Home in Emilia-Romagna, Marche e Umbria.



Flavio Ubaldi, Chief Executive Officer di GO internet ha commentato: “Abbiamo pensato a un prodotto adatto alle nuove necessità di lavoro da casa. Ricordiamo che la versione wireless LTE con il modem indoor ha tempi di attivazione di poche ore e in questo contesto d'urgenza rappresenta la migliore soluzione per permettere agli utenti di essere connessi senza limiti di traffico”.





