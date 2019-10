GO INTERNET +1% Col 5G Apple varrà 1.200 mld

La società statunitense ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione dopo il report di JP Morgan che anticipa la ripresa delle vendite degli smartphone grazie al 5G

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, è in rialzo dell'1% a 1,405 euro.

Apple torna protagonista a Wall Street, dove ha riconquistato ieri sera per la prima volta dall'ottobre 2018 la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione grazie al report di JP Morgan che anticipa un'imminente ripresa delle vendite degli smartphone della Mela grazie al 5G.



«Stiamo alzando le nostre previsioni sui volumi di iPhone e ci aspettiamo che il sentiment degli investitori su Apple migliori significativamente» scrive nella nota l'analista Samik Chatterjee. Che ha nel dettaglio migliorato di un milione di unità le stime sulle spedizioni di iPhone per il trimestre corrente, e di tre milioni quelle per il prossimo, prevedendo inoltre che la tendenza positiva proseguirà poi nel 2020, in coincidenza con il previsto lancio degli iPhone che supporteranno il 5G.

Gli analisti di JPMorgan hanno anche innalzato il target price sull'azione da 243 a 265 dollari - circa il 20% sopra la quotazione attuale - sulla base di più robuste aspettative sui volumi di vendita del nuovo iPhone 11, che ha debuttato con recensioni contrastate all'inizio di settembre; e soprattutto di attese favorevoli sull'arrivo dei prossimi iPhone con tecnologia 5G, in grado a giudizio del broker di migliorare notevolmente gli umori degli investitori dopo il ciclo prodotto debole sperimentato dalla società nel 2019.



Il 5G, il nuovo standard di tecnologia mobile, ha un forte potenziale di crescita e gli operatori del settore stanno lavorando e investendo per l’implementazione delle proprie reti di nuova generazione.



Un conetsto positivo per GO internet che ha appena sottoscritto con un primario gruppo bancario un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Grazie a questi fondi sarà possibile completare l’upgrade della rete nelle Marche alla tecnologia 5G ready. Obiettivo dell’azienda, specializzata sei servizi per l’internet mobile e il fiber to the home, nel programmare l’upgrade dell’infrastruttura, è di mantenere forte la competitività dei servizi offerti nel contesto di un mercato in trasformazione e orientato verso reti con tecnologia 5G.



La società ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 3,162 milioni di euro, -7% su base annua (3,383 milioni nel primo semestre dello scorso anno).



Il comunicato diffuso da Go Internet riporta che “l’andamento deriva dal fatto che la società, considerando l’evoluzione tecnologica verso il 5G, ha atteso per sostituire l’obsoleta tecnologia Wimax con la tecnologia 4G LTE, decidendo strategicamente di iniziare gli investimenti direttamente sulla nuova infrastruttura di rete 5G ready”.



L’Ebitda è stato pari a 1,422 milioni di euro, in crescita del 2% su base annua, era pari a 1,396 milioni euro al 30 giugno 2018. Il risultato include effetto dell’applicazione IFRS 16 pari a +384 migliaia. L’Ebitda Margin si attesta al 45% (41% al 30 giugno 2018).



L’Utile netto: -996 mila euro (-501 mila euro al 30 giugno 2018).



Posizione finanziaria: 4,840 milioni di euro (2,870 milioni di euro al 31 dicembre 2018), comprensiva dell’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16 pari a +2,340 milioni di euro. L’incremento per 2.340 migliaia di euro è dovuto all’effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16, relativo ai contratti di locazione di porzioni di fabbricato e torri per l’installazione delle Base Station, specifica la società.







