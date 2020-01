GO INTERNET +1% Attiva la banda ultralarga nelle aree bianche delle Marche

Il Comune è Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno.

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, è in rialzo dell'1% a 1,055 euro.

Negli ultimi 12 mesi +17%.

La società ha attivato la connessione a banda ultra-larga Fiber-To-The-Home della rete di Open Fiber per il primo cliente di Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Si tratta di uno dei 236 comuni italiani delle aree bianche dove Open Fiber sta realizzando un’infrastruttura interamente in fibra ottica che coinvolge 360mila unità immobiliari.



Come sottolinea il Chief Operating Officer, Flavio Ubaldi, Go Internet è da sempre impegnata a portare connessioni di ultime generazioni nelle zone meno servite di Marche ed Emilia-Romagna.



Per questo, la società ha aderito al piano di Open Fiber di cablaggio delle aree bianche in modalità Fiber To The Home, la tecnologia che consente di portare fibra all’interno di abitazioni e aziende con velocità di connessione fino a 1 Gbps: “Dopo città come Perugia, Bologna e Ancona, portiamo i servizi FTTH anche nelle aree più disagiate che abbiamo servito per anni in modalità wireless”.



