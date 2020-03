GIGLIO GROUP +9,7% Banca Imi conferma il Buy, forte flessibilità del modello di business

Target price 3,3 euro

Giglio Group [GGTV.MI], società attiva nel campo del commercio elettronico, è in rialzo del 9,6%.

Banca Imi ha confermato il Buy sul titolo, con target price pari a 3,3 euro. Il prezzo obiettivo esprime, rispetto alla quotazione, un potenziale rialzo del 52% circa.



Nello studio, Banca Imi esprime una valutazione positiva sul modello di business della società, che in poco tempo è stata in grado di convertire alcune piattaforme al reperimento e alla vendita delle mascherine, utili per contrastare l’epidemia da Covid-19.

In meno di 10 giorni, Giglio ha recuperato mascherine per un controvalore di 4,5 milioni di euro, destinate in parte alla Regione Liguria, in parte a quelle aziende che compiono attività strategiche in Italia.



Questo è stato possibile grazie alla presenza di Giglio in Cina, dov’è autorizzata ad operare.



Si sottolineano inoltre le recenti performace della società nel settore Food, dove la controllata Terashop sta registrando un aumento delle vendite pari al 1000%. Un altro settore in crescita è quello dell’elettronica, dove i ricavi stanno crescendo del 500% al giorno.

