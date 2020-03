GIGLIO GROUP +1,5% Per Banca Imi è ancora da comprare

Il broker conferma il Buy, ma diminuisce il target price

Giglio Group [GGTV.MI], società attiva nel campo del commercio elettronico, è in rialzo dell'1,5% a 1,67 euro.

Banca Imi ha confermato il giudizio Buy sul titolo. Il target price è stato portato a 3,3 euro, da 5,5 euro. Nel nuovo prezzo c’è ancora un upside del 100% rispetto all’attuale prezzo di Borsa (1,645 euro).



Il mercato attuale è caratterizzato da una forte incertezza, a causa dell’epidemia di coronavirus che ha compromesso l’economia cinese. Per questo motivo, il management di Giglio intende focalizzarsi su quei segmenti di mercato che possono beneficiare di questa nuova situazione. A livello geografico, si punta su Stati Uniti e Russia. Il rafforzamento del canale B2B (vendita alle altre imprese), permetterà una riduzione del magazzino dei clienti.



Per quanto riguarda il B2C (vendita ai consumatori), l’acquisizione di Terashop è fondamentale per lo sviluppo del business.



Banca Imi ha limato le stime di bilancio per considerare gli ultimi fattori di incertezza.



