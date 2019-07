FRIULCHEM - Una quotazione che punta alla leadership del settore veterinario

Friulchem si muove in un mercato che a livello mondiale si sta espandendo, circostanza che, insieme alla quotazione, dovrebbe garantirle prospettive di sviluppo interessanti...

Dal 25 luglio Friulchem [FCM.MI] è sull’Aim di Borsa Italiana, un grande passo per l’azienda chimico-farmaceutica friulana, attiva nella ricerca, sviluppo e nella produzione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari per conto terzi, con una specializzazione nel drug delivery, per il settore veterinario, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano.

“Volevamo trovare una via adatta a noi per poter crescere, sia per linee interne che esterne”, dice a websim.it l’amministratore delegato Disma Giovanni Mazzola. I nuovi capitali permetteranno a Friulchem di passare al setaccio il mercato alla ricerca di qualche possibile acquisizione: “Il nostro obiettivo sono società sia italiana sia estere che ci consentano di sviluppare sinergie strategiche, in modo da completare la linea di servizi che oggi siamo in grado di proporre. Puntiamo a diventare uno dei leader nell’ambito del settore veterinario”.

All’ammissione alle quotazioni, il flottante era al 31,2% del capitale. Primo azionista della società, con il 38,8%, era Evultis, la holding che fa capo ad Alessandro Mazzola. La Fiduciaria Bernasconi era al 6,3%. Mentre Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia-Giulia, era il secondo azionista con il 23,8%. “Avere Friulia nella compagine sociale per noi ha grande valore perché da sempre supporta le aziende del territorio nello sviluppo”, sottolinea Mazzola, “ha contribuito a darci un’organizzazione e ci ha accompagnati all’importante passo della quotazione. Averci scelto, con tre interventi, significa che ha visto in Friulchem un’azienda nella quale valesse la pena investire”. Friulia ha un ruolo piuttosto attivo e, nel luglio 2018, ha investito 1,9 milioni di euro.

Nel 2018 i ricavi complessivi di Friulchem hanno superato i 16 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 1,8 milioni. Il pilastro che porta maggiori ricavi è il comparto veterinario, che contribuisce per il 72% al totale, mentre il settore dei farmaci a uso umano fornisce un apporto del 28%. La società, che ha sede a Vivaro, in provincia di Pordenone, opera in un mercato business to business: in pratica, sviluppa principi attivi e metodi di somministrazione dei farmaci che vengono commissionati dalle grandi aziende farmaceutiche. “La nostra volontà è cercare di aumentare il numero di prodotti finiti che possiamo produrre”, continua Mazzola, “e andare a intercettare una domanda crescente, anche nel settore veterinario, di esternalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo”.

Friulchem si muove in un mercato che a livello mondiale si sta espandendo, circostanza che, insieme all’iniezione di capitali derivante dalla quotazione, dovrebbe garantirle prospettive di sviluppo interessanti. Una ricerca del dipartimento commerciale degli Stati Uniti d’America, infatti, ha stimato che il mercato veterinario a livello globale è cresciuto dai 26 miliardi di dollari del 2013 ai 31 del 2017. Il Cagr del comparto, ovvero il tasso di crescita composto del settore, nel periodo in esame è stato del 4,5%. Inoltre, le stime per il quinquennio 2017-2022 prevedono un’espansione del giro d’affari tra il 5% e il 6%, fino a raggiungere i 41 miliardi di dollari entro il 2022. “Il nostro settore si divide in animali da reddito e da compagnia”, spiega l’amministratore delegato dell’azienda, “la crescita del mercato dei primi, ovvero quelli che mangiamo, va di pari passo con la crescita della popolazione mondiale, poiché la maggior parte di noi si nutre anche di carne. Un altro settore che sta crescendo molto è l’acquacultura (l’allevamento di pesci, molluschi e crostacei, ndr): a noi interessa molto e per questo abbiamo iniziato a sviluppare una tecnologia dedicata a questo specifico comparto”.

