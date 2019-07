FRIULCHEM - Presentata domanda per Ipo su AIM Italia

La Società farmaceutica specializzata nella veterinaria nel 2018 ha registrato ricavi netti per circa 16,2 mln di euro

Friulchem, PMI innovativa tra i principali operatori in Italia nel campo della produzione di farmaci e integratori alimentari per il settore veterinario e lo sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o consumo umano, ha presentato domanda per la quotazione in Borsa sull’AIM Italia.

Ad oggi, Friulchem conta oltre 30 dipendenti, con un laboratorio riconosciuto come top qualified research laboratories del Friuli-Venezia Giulia e possiede un brevetto riconosciuto nel 2017 per la soluzione FC Cube, innovativa formula di somministrazione orale per animali domestici nel crescente segmento chewable, sia in ambito farmaceutico che nutraceutico.



Nel 2018, la Società ha registrato ricavi netti per circa 16,2 mln di euro di cui 72% riferibili alla veterinaria e 28% ai farmaci generici.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Friulchem è assistita da Integrae SIM, in qualità di Nominated Advisor, Global Coordinator Bookrunner e Specialist, da Arkios Italy in qualità di Advisor finanziario, dallo studio legale Dentons, dalla BDO come società di revisione e consulente fiscale e dalla CDR Communication come consulente della Società in materia di Investor e Media Relation.

www.websim.it