FRIULCHEM +2,7% Oggi debutta in Borsa, domanda 1,23 volte superiore all’offerta

Attraverso la quotazione, Friulchem punta a diventare il più importante operatore italiano nel settore dell’heathcare veterinario.

Friulchem [FCM.MI], PMI innovativa tra i principali operatori in Italia nel campo della produzione di farmaci e integratori alimentari per il settore veterinario e lo sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o consumo umano, oggi ha fatto il suo ingresso in Borsa, nel segmento AIM Italia. Il titolo segna un rialzo del 2,7% a 1,85euro.

La società ha concluso con successo il collocamento di 2.499.750 azioni ordinarie, al prezzo unitario di 1,80 euro.

Il controvalore complessivo dell’offerta è stato pari a 4,5 milioni, mentre la domanda degli investitori è stata 1,23 volte superiore all’offerta.

Attraverso la quotazione, Friulchem punta a diventare il più importante operatore italiano nel settore dell’heathcare veterinario.

Friulchem conta oltre 30 dipendenti, con un laboratorio riconosciuto come top qualified research laboratories del Friuli-Venezia Giulia.

Inoltre, possiede un brevetto per la soluzione FC Cube, innovativa formula di somministrazione orale per animali domestici.

La PMi innovativa ha chiuso il 2018 con ricavi netti per circa 16,2 milioni di euro, di cui 72% riferibili alla veterinaria e 28% ai farmaci generici.



www.websim.it