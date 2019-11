FRIULCHEM: ANALISI FONDAMENTALE

Integrae Sim ha portato il target Price a 2,31 euro (da 2,72 euro). Il prezzo esprime ancora un ampio upside del 34%

FATTO

Friulchem [FCM.MI], azienda fondata nel 1996 a Vivaro (Pordenone), opera nell’ambito della ricerca e sviluppo e nella produzione per conto terzi di semilavorati antibiotici per il settore farmaceutico veterinario e nello sviluppo di dossier farmaci equivalenti. La società si concentra sullo sviluppo di prodotti di nicchia.



Friulchem ha avviato le negoziazione sul segmento AIM di Borsa Italiana nel luglio 2019.



Con la quotazione, la società punta a diventare il principale operatore italiano nel settore dell’heathcare veterinario. L’azienda ha all’attivi 30 dipendenti.



Il mercato di riferimento



Il mercato dei farmaci veterinari non sembra conoscere crisi. Secondo Iqvia, in Italia, fra il 2015 e il 2017, il giro d’affari nelle farmacie è aumentato del 12,9%. Nel 2018, fatturato globale è stato pari a 340 milioni di euro, +6,8% rispetto all’anno precedente.



Secondo Assogenerici, i farmaci equivalenti in Europa (500 milioni di potenziali pazienti) rappresentano circa il 67% dei volumi e il 29% dei valori. In Italia, il consumo di questi farmaci è in aumento (+1,7% nel primo semestre 2019).



Asset ed azionariato



Friulchem gestisce un laboratorio di ricerca applicata il Friuli Venezia Giulia, che di recente è stato nuovamente riconosciuto dalla regione come “struttura altamente qualificata”. Il riconoscimento ha una validità di tre anni, ed è stato attribuito per gli interventi nella ricerca applicata e nell’innovazione tecnologica.



Il capitale sociale risulta così distribuito. L’azionista di maggioranza è la società Evultis, che detiene il 38,8% del capitale. Segue Friulia, con il 23,8%. Fiduciare Bernasconi possiede il 6,3%.



La quota del mercato è pari al 31,2%.



Modello di business



L’attività di Friulchem è suddivisa in due business unit. La divisione veterinaria si occupa della lavorazione dei principi attivi per la produzione di semilavorati, prodotti finiti o integratori alimentari.



La divisione umana si occupa sia alla ricerca e allo sviluppo di dossier di farmaci equivalenti e genericabili, sia alla fornitura del farmaco generico ai clienti licenziatari.



La produzione è interamente esternalizzata, e questo permette alla società di concentrarsi sull’attività di ricerca. Quest’ultima può consistere in un progetto dedicato ad uno specifico cliente, oppure può essere generica e volta alla creazione di nuove formulazioni (progetto in house).



La divisione veterinario ha prodotto, nel 2018, il 74% dei ricavi, quella umana il 26%.



Newsflow recente



Lo scorso ottobre Friulchem ha ottenuto, dopo un iter burocratico durato cinque anni, l’autorizzazione alla commercializzazione in Sudafrica di un antibiotico ad uso umano per la cura delle infezioni gravi. La società ha poi stipulato una partnership per la distribuzione del prodotto sul territorio da parte di una primaria società farmaceutica. Il prodotto sarà lanciato a maggio 2020.



Si prevede una contribuzione su base annua al fatturato di Friulchem pari a circa 2 milioni di euro circa e una marginalità compresa fra il 9 ed il 10%.



In sintonia con il suo percorso di internazionalizzazione, nel mese di settembre 2019 Friulchem ha aperto una filiale negli Stati Uniti, Friulchem Usa, che sarà attiva nel mercato dei prodotti non farmaceutici per il settore veterinario Nord Americano.





EFFETTO

Ultimi dati di bilancio



La società ha archiviato il primo semestre con i seguenti risultati:

- Ricavi: 7,1 milioni di euro (8,0 milioni nel primo semestre 2018)

- Ebitda: 0,7 milioni (0,9 milioni nel primo semestre 2018)

- Utile netto: 0,07 milioni (0,3 milioni nello stesso periodo del 2018)

- indebitamento finanziario netto: 2,9 milioni (2,6 milioni alla fine del 2018)

- patrimonio netto: 6,2 milioni (6,1 milioni nel 2018).



In base ai dati previsionali elaborati per il 2019, Friulchem stima una crescita del volume delle vendite, un risultato economico positivo.



Stime analisti



Nel settembre 2019, Integrae Sim ha portato il target price a 2,31 euro (da 2,72 euro). Il prezzo assegnano esprime ancora un ampio upside del 34%.



I risultati semestrali sono stati di poco inferiori alle stime, a causa, secondo il management, di alcuni fatti straordinari, come lo spostamento temporaneo di alcune commesse sul conto lavorazione, rispetto al conto produzione, e lo slittamento al secondo semestre dei ricavi di un dossier.



Integrae ritiene che, rispetto ai competitor, il rischio complessivo di impresa sia minore, grazie alla capacità di Friulchem di sviluppare tecnologie non replicabili, e in grado di rendere l’azienda partner esclusivo di dei clienti, e non solo fornitore.



Il broker ha abbassato le stime 2019-2020, mantenendo invariate quelle sul 2021-22.









www.websim.it