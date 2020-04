FRIULCHEM: ANALISI FONDAMENTALE

Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy sul titolo. Il target price è stato limato a 2,15 euro

FATTO

Friulchem [FCM.MI] è una PMI innovativa tra i principali operatori in Italia nel campo della produzione di farmaci e integratori alimentari per il settore veterinario, e lo sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o consumo umano.



È stata fondata nel gennaio del 1996 e ha iniziato le negoziazioni in Borsa nel luglio 2019



Asset e a azionariato



Friulchem gestisce un laboratorio di ricerca applicata in Friuli Venezia Giulia, che è stato riconosciuto dalla regione come “struttura altamente qualificata”. Il riconoscimento ha una validità di tre anni, ed è stato attribuito per gli interventi svolti nella ricerca applicata e nell’innovazione tecnologica.



Il capitale sociale è così distribuito. Evultis detiene il 38,8%, seguita da Friulia con il 23,8%. La Fiduciaria Bernasconi detiene il 6,3%. Nel mercato è presente il 31,2% del capitale.



Modello di business



L'attività di Friulchem è B2C, ovvero diretta alle altre imprese farmaceutiche o ai gruppi industriali. Il business model varia a seconda della divisione.



Divisione veterinaria. La fase iniziale è la Business Development, che consiste nella partecipazione a fiere e a convegni, o l’organizzazione di visite commerciali presso il cliente per illustrare l’offerta. In caso di esito positivo, viene stipulato un contratto quadro di fornitura, ma a volte i rapporti possono essere regolati anche attraverso singoli ordini.



La seconda fase consiste nell’approvvigionamento di materie prime. Il trasporto viene eseguito dal fornitore. Prima di passare alla lavorazione, Friulchem procede con un controllo qualità all’interno dello stabilimento di Vivaro.



Si passa poi alla lavorazione della materia prima (API), alla quale segue il controllo di qualità. La consegna del prodotto finito viene effettuata attraverso l’ufficio logistico interno o imprese terze. Il prodotto può anche essere stoccato in magazzino affinché il cliente lo ritiri.



Divisione Umana. In questa divisione l’attività è concentrata sulla ricerca e sullo sviluppo, mentre la produzione viene affidata a terzi.

La ricerca consiste nell’individuazione della molecola di nicchia da sviluppare e dei possibili partner. Il business development si conclude con la firma di contratti di confidenzialità con i partners.



Durante la fase di fattibilità sono individuati i terzisti per la produzione e l’analisi del principio attivo. Viene analizzata la fattibilità del progetto, sia dal punto di vista tecnico che commerciale, e vengono individuati i fornitori.



La produzione si svolge tramite il conto terzista, con il quale sono elaborati i protocolli di convalida del farmaco. La società individua poi la procedura di registrazione più idonea (nazionale, decentrata o centralizzata) necessaria alla commercializzazione. A seconda della classificazione assegnata, il farmaco è venduto nelle farmacie, negli ospedali o tramite centri specializzati.



Newsflow recente: gli effetti del Covid-19



Friulchem ha comunicato la piena operatività dello stabilimento di Vivaro. L’attività svolta dalla società, incentrata sulla fornitura di prodotti per la salute degli animali, rientra fra quelle definite “essenziali” dalle ultime norme del governo varate per contenere l’epidemia da coronavirus, e quindi non soggette allo stop produttivo.



Fino ad oggi, non sono stati riscontrati problemi di fornitura delle materie prime, né di produzione e spedizione dei prodotti in tutto il mondo.



Friulchem continua a portare avanti il suo business strategico. La società ha adottato tutti i protocolli necessari alla tutela della salute dei dipendenti e delle loro famiglie.





EFFETTO

Ultimo bilancio: i dati del 2019



Il Valore della produzione ammonta a circa 16,0 milioni di euro rispetto ai 17,0 milioni al 31 dicembre 2018. Il decremento del 5,6% è ascrivibile completamente alla BU Umana.



La divisione veterinaria ha registrato un fatturato pari a 12,3 milioni di euro, cifra che si confronta con gli 11,7 milioni del 2018, circa +5,1% su base annua. La divisione Umana ha conseguito un fatturato di 3,7 milioni rispetto ai 4,4 milioni nel 2018, -16,7% circa, ascrivibile principalmente alla diminuzione delle milestone incassate nell’anno.



L’EBITDA è stato pari a 1,3 milioni (pari a 1,6 milioni nel 2018), con un EBITDA Margin dell’8,3%. Prendendo in considerazione l’impatto positivo dei proventi derivanti dal Credito d’Imposta per oneri di IPO, pari ad 340,5 migliaia, l’EBITDA Adjusted relativo all’anno 2019 risulta pari ad 1, 7 milioni.



L’EBIT è pari a 0,3 milioni (corrispondente a un EBIT Margin del 3,8% circa) rispetto al 31 dicembre 2018 pari a 0,6 milioni.



L’Utile Netto d’esercizio è pari a 0,06 milioni (pari a 0,2 milioni al 31 dicembre 2018).



Strategia di crescita



Friulchem ha deciso di focalizzarsi sulla divisione veterinaria, che, come dichiarato dall’a.d. Disma Giovanni Mazzola, diventerà sempre di più il pilastro della strategia di sviluppo.

A livello territoriale, la società punta all’espansione all’estero, soprattutto negli Usa e in Cina.

Di recente, Friulchem ha acquistato il 13% di Pharmabbie, società statunitense specializzata nello sviluppo di farmaci veterinari. Grazie all'operazione, i prodotti saranno distribuiti nel mercato locale attraverso la tecnologia proprietaria FC-CUBE di Friulchem.

In Cina, la società ha ottenuto la registrazione di un integratore veterinario prodotto nello stabilimento di Vivaro, e utilizzato per la reidratazione di animali da reddito.



Parere analisti



Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy. Il target price è stato limato a 2,15 euro, dai precedenti 2,31 euro.

Sulla base del nuovo prezzo obiettivo, il potenziale rialzo del titolo si attesta al 79%.



Nello studio si legge che, rispetto ai competitor, Friulchem presenta un rischio di impresa minore, “grazie alla capacità di sviluppare soluzioni uniche per i propri clienti utilizzando tecnologie non facilmente replicabili e che consentono di diventare partner esclusivi dei propri clienti e non semplici fornitori”.



Le stime 2020-23 prevedono un tasso annuo di crescita composto del fatturato pari al 13,8%. Quello dell’Ebitda è visto al 34,9%, mentre il Cagr dell’Ebit al 78,4%.



Nel 2023, il fatturato dovrebbe raggiungere 26,8 milioni di euro, l’Ebitda 4,42 milioni.



Rispetto alle precedenti stime, il valore della produzione 2020 scende del 6%, l’Ebitda del 33,5%, l’Ebit del 55,1%.



Nella tabella sottostante le cifre storiche (A) e prospettiche (E) elaborate da Integrae Sim

