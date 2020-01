FRIULCHEM +6% Fra i migliori titoli di oggi, torna al prezzo d'Ipo

Friulchem si è quotata in Borsa nel luglio del 2019, ad un prezzo di 1,80 euro.

Friulchem [FCM.MI], PMI innovativa tra i principali operatori in Italia nel campo della produzione di farmaci e integratori alimentari per il settore veterinario e lo sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o consumo umano, è in rialzo di quasi il 6% a 1,80 euro.

Il titolo si qualifica fra i migliori di oggi e raggiunge di nuovo il prezzo di Ipo.

Friulchem punta a diventare il più importante operatore italiano nel settore dell’heathcare veterinario. La società conta oltre 30 dipendenti, con un laboratorio riconosciuto come top qualified research laboratories del Friuli-Venezia Giulia.



