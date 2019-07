FRIULCHEM +1,7% Gli azionisti significativi

SI tratta di Evultis, con il 38,8%, Finanziaria Regionale Friuli, con il 23,8%, Fiduciaria Bernasconi, con il 6,3%.

Friulchem [FCM.MI], PMI innovativa tra i principali operatori in Italia nel campo della produzione di farmaci e integratori alimentari per il settore veterinario e lo sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o consumo umano, è in rialzo dell'1,7% a 1,79 euro.

La società ha comunicato gli azionisti significati, ovvero che detengono una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale con diritto di voto.

Fra questi Evultis, con il 38,8%, Finanziaria Regionale Friuli, con il 23,8%, Fiduciaria Bernasconi, con il 6,3%.





www.websim.it