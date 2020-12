FOS - Lettera agli investitori: un anno di crescita tra progetti ed acquisizioni

Il management ripercorre i passaggi salienti che hanno caratterizzato l’attività del gruppo nel 2020





Fos [FOS.MI] è una PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la Pubblica Amministrazione.

Il management di Fos ha pubblicato una Lettera agli Investitori, nella quale ripercorre i passaggi salienti che hanno caratterizzato l’attività del gruppo nel 2020.



Tra a aprile e giugno 2020, Fos si è aggiudicata sei importanti progetti, fra cui il progetto Diva Horizonper per la protezione delle culture da organismi patogeni, il progetto Aura per lo studio di una nuova generazione di arredo urbano, il progetto Cymon con Cetena (Gruppo Fincantieri) per il monitoraggio da remoto del Ponte di Genova e San Giorgio.



A questi si aggiungono il progetto Genova Sicura per la realizzazione prototipale del security center a difesa di atti terroristici e da fenomeni di carattere idrogeologico, il progetto Blueslemon per il monitoraggio delle aree franose, il progetto E-crops sull’agricoltura digitale.



Nel periodo, la società ha consolidato i rapporti con Grandi operatori dell’Hi Tech, ricevendo l’attestato di Gold Partner da Dell Technologies, Select Partner da parte di Cisco e rinnovato le partnership con Nutanix, Cohesity e Pure Storage. Con Cisco ha avviato il progetto di Ligurian Innovation Center agli Erzelli in Genova con il contributo di Liguria Digitale per la gestione di un laboratorio tecnologico di 2000 mq.



La recente acquisizione di InRebus permetterà al gruppo “di entrare nel settore del digital learning e di attivare una nuova presenza territoriale in Piemonte come presidio per le altre linee di business aziendali”.



Il primo semestre del 2020, si è chiuso con un incremento del 12% del valore della produzione e del 24% dell’Ebitda su base annua. “Siamo fiduciosi di chiudere l’anno con risultati positivi”, si afferma nella lettera.



“Quanto riportato non è ovviamente esaustivo di tutte le attività che il Gruppo ha saputo gestire nel corso dell’anno ma solo le eccellenze che hanno contribuito a posizionare Fos come player di livello nel proprio ambito, incrementandone, grazie anche al primo anno di quotazione, la notorietà e lo standing”, conclude il management



www.websim.it