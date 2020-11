FOREX - La BCE agirà finchè il Covid non sarà solo un lontano ricordo. L'Analisi Tecnica di Websim

Approfondiamo una serie di strumenti che scommettono long/short sul Dollaro USA contro la moneta unica

FATTO

Cross Euro/Dollaro (-0,5%, 1,1755). Il Dollaro Usa si rafforza bruscamente rispetto all'apertura di stamattina poco sopra la soglia di 1,18.

Nel suo intervento a Cintra, in Portogallo, il presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha detto in modo esplicito che la BCE ci sarà fino a quando la pandemia sarà solo un ricordo.

"Il Pepp (Pandemic Emergency Purchase Programme) e le Tltro (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) hanno mostrato la loro efficacia nell'attuale contesto e possono essere aggiustati in modo dinamico per reagire agli sviluppi della pandemia", ha spiegato la Lagarde. "Essi sono quindi destinati a restare i principali strumenti per aggiustare la nostra politica monetaria".

Ciò si traduce in concreto con la prospettiva di nuovi importanti interventi sul mercato a sostegno della crescita, ma anche per evitare contraccolpi negativi sui tassi e sul mercato dei capitali.

EFFETTO

Analisi Tecnica. Il cross si muove da circa tre mesi nel ristretto range 1,16-1,20 senza direzionalità precisa. Riteniamo che una risalita verso la parte alta, 1,19/1,20, rappresenti un'opportunità da cogliere sistematicamente per comprare dollari sulla debolezza in ottica di diversificazione, stante il quadro molto incerto creato in Eurozona dalla seconda ondata di covid-19.

In direzione opposta, un primo segnale di forza del dollaro arriverà solo con la discesa sotto 1,16. Una chiusura di settimana sotto questo livello proietterebbe un target di breve verso la media mobile evidenziata in rosso, che oggi transita in area 1,13.

Il mercato mette a disposizione una serie di strumenti più o meno dinamici per investire in ottica di trading stretto o in ottica di lungo periodo.

Per puntare su una rapida rivalutazione del Dollaro USA (contro Euro) senza prendere rischi sull'oscillazione dei prezzi delle obbligazioni c'è il seguente ETC. Leggi il documento KID:

Wisdomtree 5x Long USD Short EUR

Isin: JE00BMM1XC77

[EUS5.MI]



Per puntare su una rapida svalutazione del Dollaro USA (contro Euro) senza prendere rischi sull'oscillazione dei prezzi delle obbligazioni c'è il seguente ETC. Leggi il document oKID:

Wisdomtree 5x Short USD Long EUR

Isin: JE00BMM1XD84

[USE5.MI]



Per investire senza leva sulla rivalutazione del Dollaro è disponibile il seguente:

db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS (EUR)

Isin LU0321465469

[XFFE.MI]

Performance da inizio 2020: -4,30%



L’Obiettivo di Investimento del Comparto è quello di replicare il rendimento del FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®. Il Comparto non distribuisce dividendi. L’Indice, pubblicato da Deutsche Bank, rappresenta i mercati monetari e di capitali dell’area Dollaro USA. L’Indice è calcolato sulla base del rendimento complessivo (total return) con ciò indicando che rappresenta un deposito sostituito giornalmente (daily rolled deposit) al quale viene applicato il federal funds effective rate (tasso di riferimento effettivo statunitense). Leggi il documento KID.



