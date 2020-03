FALCK RENEW - I conti 2019: cresce l’Ebitda e il risultato netto

L’Ebitda ammonta a 204,0 milioni di euro, in crescita del 6,5%

Falck Renewables [AA4.MI], gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, potrebbe muoversi in Borsa dopo gli ultimi dati di bilancio. La società ha chiuso l’anno 2019 con un Ebitda e un risultato netto in crescita su base annua. È stato inoltre proposto un dividendo pari a 0,67 euro per azione.



In dettaglio.



- I ricavi sono stati pari a 374,5 milioni di euro (+11,5%), rispetto a 335,9 milioni di euro del 2018. Il risultato è ascrivibile ad alcuni fattori, come le acquisizioni di Energy Team e di cinque parchi eolici francesi con una capacità di rete di 56 MW, e al pieno regime degli impianti fotovoltaici negli Usa (circa 24 milioni). Ha inoltre concorso il maggior volume di energia ceduta da Falck Next Energy, per mitigare il costo di bilanciamento, per circa 11 milioni di euro. L’ottima ventosità registrata in Italia ha determinato un aumento dei volumi di energia ceduti, per un ammontare di circa 3 milioni di euro. La variazione del tasso di cambio ha influito per circa 1 milione.



- L’Ebitda ammonta a 204,0 milioni di euro, in crescita del 6,5%, rispetto a 191,5 milioni di euro del 2018 (197,4 milioni di euro al netto dell’adozione IFRS 16, in crescita del 7,0% rispetto all’Ebitda del 2018, pari a 184,4 milioni di euro, al netto dell’effetto dell’operazione non ricorrente);



- Il risultato netto si presenta in crescita a 48,4 milioni di euro (+10,9%) rispetto a 43,7 milioni di euro del 2018 (50,1 milioni di euro al netto dell’adozione IFRS 16, in crescita del 36,1% rispetto al risultato netto del 2018, pari a 36,8 milioni di euro al netto dell’effetto dell’operazione non ricorrente);



- Gli investimenti, comprensivi delle acquisizioni di impianti, ammontano a 197,2 milioni di euro, rispetto a 122,4 milioni di euro del 2018;



- L’indebitamento finanziario netto, comprensivo del fair value dei derivati, si attesta a 720,8 milioni di euro (607,4 milioni di euro al netto dell’adozione IFRS 16 e del fair value dei derivati) rispetto ai 547 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018, principalmente per effetto delle acquisizioni, degli investimenti per gli impianti in costruzione e degli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16.



È stato proposto un dividendo di 0,67 euro per azione, pari al valore massimo stabilito dalla politica di dividendi in essere.



A livello di guidance, nel 2020 il Gruppo si attende un Ebitda consolidato nell’intervallo tra 196 e 206 milioni di euro, e un risultato fra 40 e 44 milioni di euro, per effetto della volatilità dei principali driver di mercato, in primo luogo prezzi dell’energia e tassi di cambio, nonché di operazioni poste in essere dal management per incrementare i ricavi e i proventi.



La Posizione Finanziaria Netta consolidata (incluso il fair value dei derivati) è attesa fra 775 e 785 milioni di euro.

La capacità installata attesa a fine anno è superiore a 1.250 MW.



