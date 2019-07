FALCK RENEW - Accordo preliminare per acquisto progetto solare in Sicilia

Capacità complessiva impianto fino a 195MW

FATTO

Falck Renewables ha annunciato ieri di aver sottoscritto con Canadian Solar Group un accordo preliminare per l’acquisto del 70% del veicolo Big Fish, titolare di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia, per una capacità complessiva fino a 195MW.





EFFETTO

Il prezzo per la partecipazione al capitale sociale di Big Fish è di circa 60mila euro, e potrà in seguito aumentare fino a un massimo di 145mila euro, in base alla capacità finale complessiva del progetto. L’avvio dell’iter autorizzativo è previsto nel terzo trimestre 2019.

Notizia positiva ma di scarso impatto sui numeri del gruppo.

Confermiamo la raccomandazione INTERESSANTE su Falck Renew [AA4.MI] con target price a 3,5 euro.