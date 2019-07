FALCK RENEW +0,3% Acquista progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia

Falck Renewables [AA4.MI], gruppo che sviluppo, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, si muove sui massimi degli ultimi 11 anni.

Da inizio anno +90%, negli ultimi 12 mesi +112%.

Il gruppo ha sottoscritto con Canadian Solar Group un accordo preliminare per l'acquisto del 70% di Big Fish, proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia, per una capacità complessiva fino a 195 Mw.

Il prezzo per la partecipazione al capitale sociale di Big Fish è di circa 60mila euro, e potrà aumentare fino a un massimo di 145mila euro, in base alla capacità finale complessiva del progetto.

Falck Renewables ha inoltre rimborsato pro-quota i costi di sviluppo sostenuti fino a questo momento. Il progetto, che si è assicurato i permessi di connessione e i diritti preliminari sui terreni, avvierà l''iter autorizzativo a partire dall''ultimo trimestre del 2019. Le Parti contribuiranno pro-quota allo sviluppo del progetto.