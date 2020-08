FABILIA GROUP: ANALISI FONDAMENTALE

Grazie alle risorse raccolte durante la quotazione, pari a circa 1,7 milioni di euro, la società punta ad accelerare il suo sviluppo, in Italia e all’estero, soprattutto in Francia...

FATTO

Fabilia Group [FHR.MI], fondato nel 2013 a Milano Marittima, è una catena di Family Hotel & Resort. Si tratta del primo gruppo in Italia ad aver standardizzato la formula “All Inclusive” rivolta alle famiglie con bambini da 0 a 16 anni.



Fabilia ha iniziato le negoziazioni in Borsa l’11 agosto 2020, sul segmento AIM di Borsa Italiana. Durante l’Ipo, sono stati raccolti 1,7 milioni di euro, risorse che saranno impiegate sia per la crescita organica, anche attraverso l’internazionalizzazione, sia per linee esterne.



Asset ed azionariato



Il Gruppo gestisce in tutto 10 strutture, 6 Hotel e 4 resort. ubicate in sei regioni. Otto stabilimenti sono posizionati nel segmento mare, 2 in quello di montagna. Tutte le strutture sono formate da hotel a 3 o 4 stelle, con un numero di camere che varia da 50 a 150.



Il capitale sociale è detenuto per il 55,8% da FI1 S.r.l., società interamente controllata da Mattia Bastoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per il 26,43%, da FI2 S.r.l., interamente controllata da Mattia Casadio, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Il flottante ammonta al 17,76%.



Posizionamento competitivo



Fabilia si qualifica come leader di mercato nel segmento turistico dell’offerta alle famiglie. Rispetto ai competitor, che sono di piccole dimensioni e geograficamente concentrati, il gruppo gode di un’estesa presenza su tutto il territorio italiano.



In Italia, il settore turistico genera direttamente una quota pari al 5% del Pil, il 13% se si considerano i ricavi indiretti.



Sempre in Italia, solo il 5% circa degli alberghi è gestito da catene, percentuale nettamente inferiore rispetto a quella di alcuni Paesi simili (34% in Spagna, 21% in Francia), aspetto che rende il mercato ampiamente scalabile.





Modello di business



Il business plan di Fabilia prevede la selezione delle strutture alberghiere nelle regioni più virtuose dal punto di vista turistico.



Le strutture vengono poi prese in affitto con contratti di almeno tre anni e adeguate al format della società. Fabilia può recedere dal contratto senza dover corrispondere una penale, come di solito succede in casi simili.



Per l’anno 2020, Fabilia ha stretto un accordo con i proprietari delle strutture. Qualora il fatturato sia inferiore a quello teorico utilizzato per il calcolo del canone d’affitto (da standard del Gruppo corrispondente a circa il 20% dei ricavi), il canone effettivo verrebbe ricalcolato. Questo elemento permetterà un riduzione dei costi, nel caso di performance al di sotto delle attese.



La standardizzazione dell’offerta in tutte le strutture del gruppo facilita la creazione di economie di scala e quindi l’ottimizzazione delle risorse.



La gestione del gruppo è accentrata. La holding si occupa dei servizi di amministrazione, commerciali e marketing per tutte le controllate.



I canali di vendita utilizzati sono quelli diretti, con limitata intermediazione delle agenzie di viaggio.







EFFETTO

Strategia e obiettivi: le risorse dell'Ipo



Le risorse raccolte in fase d’Ipo saranno utilizzate per realizzare i piani strategici del gruppo.



È prevista una crescita per linee interne, ovvero l’ampliamento della base clienti, in Italia e in futuro anche all’estero.



La crescita per linee esterne sarà attuata mediante l’ampliamento del portafoglio di hotel in alcune regioni italiane, come la Liguria, la Toscana, la Campania, e la Puglia per il mare, la Valle d’Aosta, la Lombardia e il Trentino per la montagna.



Per quanto riguarda l’estero, Fabilia è interessata alle vicine regioni della Costa Azzurra, Deux Alpes, Svizzera, Austria e Croazia.



Sono previste anche acquisizioni strategiche. Le società target sono piccole catene locali da 2 o 3 hotel, che una volta acquisite dovranno essere “ribrandizzate” e inserite nel gruppo.





Ultimi dati di bilancio, i conti 2019



Nel 2019 il Gruppo ha totalizzato ricavi consolidati pari a 10,8 milioni di euro, +20% rispetto ai 9 milioni del 2018.



L’EBITDA è stato pari a 2,95 milioni, ovvero il 27,3% dei ricavi (2,38 milioni nel 2018, pari al 26,4% dei ricavi).



La Posizione Finanziaria Netta, che include l’effetto dell’IFRS 16, si attesta a 4,47 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 5,85 milioni di euro nel 2018, anche grazie alla capacità del Gruppo di generare flussi di cassa positivi tramite la propria attività caratteristica.



A luglio, dopo la riapertura delle strutture, la percentuale delle prenotazioni è aumentata fino a raggiungere la soglia dell’80%.



La relazione finanziaria semestrale sarà approvata il 28 settembre 2020.



Le stime degli analisti



Integrae Sim Integrae Sim ha avviato la copertura sul titolo con giudizio Buy e target price pari a 3,13 euro.



Il prezzo assegnato esprime su quello corrente un potenziale rialzo del 150% circa.



Nello studio, si sottolinea l’importanza del turismo per il nostro Paese, settore che genera direttamente circa il 5% del Pil, quota che sale al 13% se si considerano i ricavi indiretti.



Nel 2019, il numero totale di arrivi in Italia (ovvero il numero di clienti che hanno effettuato il check in negli esercizi ricettivi) a è stato pari a oltre 128 milioni, in linea con i dati del 2018.

Il numero totale di presenze (ovvero numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi), ha presentato una crescita pari all’1,4%, che ha segnato il passaggio da circa 428 milioni a oltre 434 milioni.



Le ultime stime per l’anno 2020 sul settore turistico sono state pubblicate a giugno da Enit, e prevedono una diminuzione del 44% del totale dei visitatori (nazionali ed internazionali) per via del Covid-19. Tuttavia, queste stime sono poco rappresentative per Fabilia, le cui strutture sono frequentate solamente da famiglie (prevalentemente italiane) con bambini che, generalmente, non necessitano di lunghi viaggi per raggiungere gli hotel e i resort. Oltre a questo, è importante sottolineare come le strutture Fabilia siano situate in zone non particolarmente colpite dall’epidemia Covid 19.



Inoltre, Fabilia gode di un ottimo posizionamento competitivo, essendo l’unico gruppo in Italia a proporre hotel per famiglie.



Per il 2022, Integrae vede ricavi in crescita a 20 milioni di euro (10,8 nel 2019) e un Ebitda a 6,5 milioni di euro (3 milioni nel 2019).



Nella tabella sottostante le cifra storiche (A) e prospettiche (E) elabotate da Integra Sim







www.websim.it