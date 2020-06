EUROSTOXX 50 - Si avvia a chiudere la miglior settimana dell'anno: +9%. L'Analisi Tecnica di Websim

Il primo trimestre si era chiuso col peggior risultato del decennio

FATTO

L'indice Eurostoxx 50 (+2%, 3.330 punti) si avvia a chiudere la miglior settimana dell'anno con un guadagno provvisorio del +9%.

L'indice delle blue chip della zona euro si è portato sui massimi dal 5 marzo scorso, riducendo la perdita dal primo gennaio a -11%.

Dal minimo del 16 marzo, il rimbalzo supera il +45%.

Ricordiamo che il -25,5% dei primi tre mesi era stato il peggior risultato su base trimestrale dal 2002.

Cresce la fiducia nella ripartenza delle attività, tanto che oggi ai primi due posti troviamo una banca (SocGen +7%) e un produttore di aerei (Airbus +5%).

Al mercato sono anche piaciute le mosse annunciate ieri dalla BCE, che ha rafforzato le misure di sostegno all'economia della zona euro potenziando il Pepp. Ora si attendono news dalla politica sulle condizioni definitive del Recovery Fund da 750 miliardi.

Delle cinquanta blue chip che compongono l'indice di borsa più liquido dell'Eurozona, sono ora dieci quelle in guadagno dal primo gennaio, a fine maggio erano solo quattro.

La migliore è Asml (semiconduttori) +19%, seguita da Nokya (tecnologia) +18%, Deutsche Boerse (servizi finanziari) +13%, Iberdrola (utility) +12%. Al quinto posto figura la nostra Enel [ENEI.MI] +9%.

EFFETTO

Analisi tecnica. Il quadro grafico di breve è in progressivo e rapido miglioramento. Un primo segnale di riequilibrio è arrivato a fine maggio con la risalita oltre area 2.900/3mila punti. Ora è sotto attacco, con elevate probabilità di successo, la prima resistenza statica in area 3,250, la cui violazione aprirebbe la strada a una risalita verso i massimi dell'anno in area 3,900 punti (upside potenziale +20% circa). L'accelerazione delle ultime sedute è così forte che la tendenza sta anche per uscire dal canale crescente evidenziato nell'immagine. Allerta in caso di discesa sotto 3.000 punti.

EUROSTOXX50





Operatività. Manteniamo una visione positiva sul quadro di recupero. Accompagnare il movimento con acquisti in tendenza, da incrementare alla prima chiusura sopra 3.400 per target sui massimi dell'anno in area 3.900 punti. Eventuali pull back verso area 3mila punti sono da sfruttare per gli acquisti sulla debolezza. Stop loss sotto 2.900 punti.



I due seguenti ETP consentono di investire LONG/SHORT in ottica speculativa:



WisdomTree EuroStoxx50® 3x Daily Leveraged

Isin: IE00B7SD4R47

[3EUL.MI]

L'ETP mira a replicare la performance dell'EuroStoxx® 50 Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, che a sua volta mira a replicare la performance giornaliera dell'indice EURO STOXX® 50 EUR moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni con leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.



WisdomTree EuroStoxx50® 3x Daily Short

Isin: IE00B8JF9153

[3EUS.MI]

L'ETP mira a replicare la performance inversa dell'EuroStoxx® 50 Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, che a sua volta mira a replicare la performance giornaliera inversa dell'indice EURO STOXX® 50 EUR moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni con leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.



Il seguente ETF consente di investire al rialzo (Long) nella zona euro in ottica di medio/lungo termine, privilegiando le azioni in grado di garantire una elevata remu

nerazione ai propri azionisti:



SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUR)

Isin: IE00B5M1WJ87

[EUDV.MI]

Performance da inizio 2020: -12,90%.

Obiettivo dello strumento è riflettere la performance delle 40 azioni dell'Eurozona con il più alto rendimento dell'indice S&P Europe BMI che hanno seguito una politica di gestione dei dividendi stabile o in crescita per 10 anni consecutivi. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,30% annuo. Leggi il documento KID.



Il seguente ETF consente di investire al rialzo (Long) in ottica di medio/lungo termine su azioni a bassa volatilità:



SPDR EURO STOXX Low Volatility

Isin IE00BFTWP510

[ELOW.MI]

Performance da inizio 2020: -8,90%

Lo strumento punta a replicare la performance delle 100 principali azioni quotate nell'Eurozona che hanno storicamente dimostrato di avere bassa volatilità, raggruppate nell'indice Eurostoxx Low Risk Weighted 100. Non distribuisce dividendo. Costo annuale 0,30%. Cinque gli Stati più rappresentati. Francia 30%, Germania 19%, Spagna 11%, Italia 10%. Leggi il documento KID.



