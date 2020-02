ENER2CROWD: il crowdfunding verde nel cortile di casa

Ener2Crowd è una piattaforma di lending crowdfunding avviata a inizio dicembre 2019. Per finanziare la partenza dell’attività, ha una raccolta su Opstart...

Si affaccia in queste settimane sul mercato un soggetto che offre alla folla dei piccoli risparmiatori la possibilità di sostenere progetti green, iniziative amiche dell’ecosistema che potrebbero piacere e coinvolgere anche le comunità locali. Ener2Crowd è una piattaforma di lending crowdfunding avviata a inizio dicembre 2019. Per finanziare la partenza dell’attività, come pare naturale a chi ha scelto la via del coinvolgimento della folla, i dirigenti hanno avviato una raccolta su Opstart, una delle piattaforme italiane di equity crowdfunding.



L’avvio sembra promettere bene, poiché nei primi giorni della campagna la società ha già ampiamente varcato l’obiettivo minimo di raccolta, fissato a 100 mila euro: “La scelta di una piattaforma come Opstart non è casuale”, spiega a Websim Niccolò Elia Sovico, ceo e cofondatore di Ener2Crowd, “noi siamo una realtà usata dalle persone per investire e, quindi, ci sembrava logico rivolgerci a un mondo popolato da investitori abituati a partecipare a campagne di equity crowdfunding”.



Sovico, un ingegnere specializzato nel segmento energia, è uno dei quattro fondatori: gli altri sono Sergio Pedolazzi, un altro ingegnere, il bocconiano Paolo Baldinelli e lo specialista marketing Giorgio Mottironi. Tutti lavoravano già nel settore dell’energia: “Ci siamo trovati strada facendo”, continua Sovico, “io lavoravo in una energy service company che si occupava di consulenza alle aziende impegnate in progetti di efficienza energetica. Quindi mi sono chiesto, perché non permettere a tutti di investire in questo tipo di progetti? A mio modo di vedere, infatti, si tratta di investimenti ben più solidi di quelli in settori che seguono l’andamento dell’economia”.



Il grosso degli introiti della campagna su Opstart finirà nel marketing: “Stiamo investendo molto perché abbiamo necessità di crescere come comunità: abbiamo due tipologie di clienti, le società che propongono i progetti e gli utenti che cercano investimenti sostenibili. Inoltre, una parte del raccolto verrà allocata nella parte legal in quanto sta per entrare in vigore un nuovo regolamento europeo”. La società ha già in mente alcuni target: entro metà del 2021 vuole arrivare a circa 3 mila utenti e 2 milioni di euro raccolti. Mentre a due anni si prevedono 7 mila utenti registrati e una raccolta tra i 6 e i 7 milioni.



Sulla piattaforma le aziende potranno chiedere prestiti per realizzare progetti green: impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici sono solo alcuni di quelli che verranno proposti. Nella concezione dei creatori di Ener2Crowd, potrebbero essere gli stessi cittadini, là dove le opere vengono realizzate, a voler finanziare la realizzazione (o la ristrutturazione) degli impianti: “In questo momento siamo impegnati in una campagna in Abruzzo per ricostruire una centrale idroelettrica”, spiega il Ceo, “Stiamo lavorando per far partecipare la comunità locale per finanziare l’opera attraverso gli strumenti che mettiamo a loro disposizione e per questo motivo abbiamo coinvolto anche i sindaci dei paesi limitrofi”.



La piattaforma opera in questo modo. Una volta aperta la campagna, il potenziale investitore vede l’azienda che la propone, il rendimento annuo offerto, la durata dell’investimento, la cifra minima per partecipare e la scheda riassuntiva del progetto da finanziare. “Non ci sono intermediari, chi mette i soldi sa esattamente per cosa vengono impiegati”, continua il fondatore, “i nostri si possono realmente definire investimenti in economia reale, con tutti i rischi del caso. Noi abbiamo creato Ener2Crowd perché ci siamo accorti che in Italia non esisteva nulla di simile, al contrario dell’Europa dove questa tipologia d’investimento esiste ormai da anni. Il nostro target di Società Proponente lo abbiamo anche identificato nelle aziende della pubblica utilità impegnate nella realizzazione di grandi impianti con un grosso impatto sul territorio. L’obiettivo è quello di far partecipare chi abita vicino all’impianto in modo che si risolva il problema dell’avversione popolare che non di rado si riversa su questi progetti”. La sfida di Ener2Crowd, quindi, è portare questo modello anche in Italia.



