ELES +7,6% Nuovo brevetto rivoluzionario

ELES [ELES.MI], leader nella produzione di apparecchiature per il test e il controllo dell'affidabilità dei semiconduttori, attiva nei mercati aerospace & defence, automotive e consumer electronics, è in rialzo del 7,6% a 6,30 euro.

La società ha reso noto questa mattina di avere aver depositato un brevetto rivoluzionario nel mondo dei dispositivi a semiconduttore. Prima dell'introduzione di questa innovazione sul mercato era presente un solo fornitore (americano), specializzato per i dispositivi ad altissima potenza, con soluzioni estremamente costose, riservata alla qualifica e non adatta per la produzione. Eles, ha elaborato una soluzione capace di processare tutti i dispositivi e adatta a supportare sia prove di qualifica sia di produzione.

La società grazie ai prorpi brevetti ha già raggiunto risultti molto significativi:



- Incremento fatturato 2016-2018 +77% circa

- Incremento EBIT 2016-2018 +260% circa

- export primo trimestre 80% circa

Con la nuova tecnologia il trend sarebbe destinato a consolidarsi.

Ricordiamo che l'IPO di di Eles è stata un successo, con domanda di azioni che ha superato di 5 volte l'offerta. Il prezzo di quotazione è stato fissato a 1,9 euro per azione mentre oggi il titolo tratta quasi 6 euro.

