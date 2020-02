DOXEE - Si espande in America Latina

Nuova partnership con primario operatore del settore

Doxee [DOXE.MI], multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, potrebbe muoversi in Borsa.

La società ha concluso una partnership tecnologica globale con Bantotal, piattaforma leader dedicata al mondo bancario in America Latina.



Il contratto avrà ad oggetto la fornitura di servizi di comunicazione digitale a banche, società di credito cooperative e istituti di credito presenti in Sud America.



L’offerta integrata dei prodotti “Doxee Interactive Experience” con la piattaforma Bantotal fornirà ai clienti del partner nuovi strumenti per la gestione della Digital Customer Experience in completa multi-canalità.



L’a.d. di Doxee, Sergio Muratori Casali, ha affermato che “l’accordo permetterà di realizzare una importante sinergia per lo sviluppo di soluzioni cloud dedicate alla trasformazione digitale delle aziende in questa area del mondo così estesa e strategica per noi”





