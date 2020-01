DOXEE +0,6% Partnership globale nei pagamenti e fatturazione digitale

L'accordo è stato siglato con Zuora società quotata al Nasdaq

Doxee [DOXE.MI], multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, è in rialzo dello 0,6% a 3,695 euro.

La società ha annunciato un’importante partnership commerciale a livello globale con Zuora [ZUO.O], società tecnologica quotata al Nasdaq.

L’accordo siglato, di cui è era fornita descrizione già in sede di IPO, consente a Doxee e Zuora di offrire ai propri clienti, PMI ed Grandi Imprese a livello globale, soluzioni per una gestione totalmente digitale dei processi connessi al pagamento e alla fatturazione di servizi basati su sottoscrizioni.



Doxee produce ed invia oltre 500 milioni di comunicazioni ogni anno in Italia e circa 6 miliardi nel mondo per le più grandi aziende globali e gestisce il 10% di tutte le fatture elettroniche verso la PA scambiate in Italia. Ad oggi ha digitalizzato nei propri sistemi di conservazione sostitutiva oltre 80 milioni di pagine.

«Questa partnership risponde alla crescente esigenza del mercato di ricerca di soluzioni end-to-end per la gestione di servizi basati su sottoscrizioni. Siamo sicuri che la partnership con Zuora è una pietra miliare nell’ambito della gestione combinata dei processi di fatturazione e digitalizzazione legati all’erogazione di servizi subscription-based» commenta Enrico Celotto, Global Marketing Director

www.websim.it