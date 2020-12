DIVIDENDI - Un ponte verso l'economia post-pandemica

Da azioni "growth" a azioni "value" per conservare le posizioni

Galvanizzate dalle novità sui vaccini, le borse hanno portato a termine uno dei mesi più spettacolari della storia recente, sono parecchi gli indici che hanno registrato guadagni a doppia cifra. Il nostro FtseMib è tra questi con un balzo del +23%.

Il rally è stato guidato in larga misura dai settori che hanno sofferto di più l'impatto della pandemia, Banche, Energetici, Assicurativi, Automotive, Trasporti, nella prospettiva di un progressivo ritorno alla normalità.

Il 9 novembre, Pfizer ha annunciato che le sperimentazioni di fase III di un candidato vaccino, sviluppato con l'azienda biotecnologica tedesca BioNTech, erano state più del 90% efficaci nella prevenzione del COVID-19.1 Questa notizia positiva si è dimostrata un punto di svolta significativo per i mercati. Da quell'annuncio in poi, sia la performance del mercato azionario sia i flussi in entrata hanno indicato una prospettiva più ottimistica sulla ripresa economica globale nel 2021.

Non mancano però i richiami alla prudenza dal mondo della scienza e dal mondo dell'economia. Tutti sono convinti dell'efficacia dei vaccini in arrivo, ma parecchi osservatori sono cauti sulle tempistiche, tanto più che il covid-19 continua a mietere vittime. Negli Stati Uniti in particolare, la diffusione del COVID-19 continua a produrre metriche preoccupanti ed è probabile che peggioreranno dopo la festa del Ringraziamento, che ha favorito volenti o nolenti gli assembramenti. Inoltre, un vaccino, prima di produrre effetti positivi diffusi, deve essere approvato dalle autorità di controllo e deve essere distribuito oltre che somministrato su larga scala. Ogni fase di questo lungo processo è denso di incognite e di insidie, come per esempio si è visto quando Astrazeneca ha sospeso temporaneamente i test.



Una strategia di investimento basata sull'acquisto di azioni che garantiscono elevati e stabili dividendi offre un'opportunità convincente per giocarsi la ripresa a lungo termine, rimanendo consapevoli e prudenti sulle sfide a breve termine.

Chi ritiene sia arrivato il momento di incrementare lo spazio destinato alle azioni di "valore", ha a disposizione alcuni ETF (Exchange Traded Fund) quotati alla Borsa di Milano che consentono di investire in modo diversificato puntando sul ritorno importante di un flusso di dividendi. I tre strumenti seguenti puntano in modo geograficamente distinto alle eccellenze (per questo si chiamano aristocrats) delle tre principali aree del globo: Europa, Stati Uniti, Asia.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS

Isin: IE00B5M1WJ87

[EUDV.MI]

Da inizio anno -12,80%.

Dividendo lordo su base annua 3,20%.

Obiettivo del Fondo è riflettere la performance delle azioni dell'Eurozona con il più alto rendimento dell'indice S&P Europe BMI che hanno seguito una politica di gestione dei dividendi stabile per 10 anni consecutivi. Valuta di denominazione Euro. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,30% annuo. Dividendo semestrale. Le azioni più pesanti sono:









SPDR® S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS

Isin: IE00B6YX5D40

[USDV.MI]

Da inizio anno -7,70%.

Dividendo lordo su base annua 2,40%.

Obiettivo del Fondo è riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,35% annuo. Dividendo trimestrale. Le azioni più pesanti sono:

SPDR® S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS

Isin: IE00B6YX5B26

[EMDV.MI]

Da inizio anno -13,30%.

Dividendo lordo su base annua 3,40%.

L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti. Valuta di denominazione Usd. Valuta di quotazione Euro. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,55% annuo. Dividendo semestrale. Le azioni più pesanti sono:

