DIVIDENDI - In Novembre: banchetto pantagruelico per le borse europee

Da azioni "growth" a azioni "value" per conservare le posizioni

FATTO

Galvanizzate dalle novità sui vaccini, le borse europee si avviano a concludere il miglior mese del terzo millennio. L'indice Stoxx 50 ha accumulato un progresso del 19,4% dal primo novembre ad oggi.

Il miglior risultato su base mensile precedente risale al marzo 2009, che si concluse con un +14,7%.

La domanda, più che naturale, ora è questa. E' giunto il momento di vendere?

La risposta è NO, se la storia si rivelerà ancora una volta "magistra vitae". Per una ragione semplice: il mese di marzo del 2009 rappresentò un momento di inversione del prolungato trend negativo, che era scattato con l'esplosione della bolla subprime, e venne seguito da sei mesi positivi su otto.

Semmai, la risposta più corretta è questa: non è il momento di vendere, ma di cambiare stile di gestione: alleggerire i settori "growth e incrementare i settori "value".

Novembre è stato un mese da record anche per quanto riguarda gli afflussi di liquidità in direzione dell'Eurozona: si stima siano piovuti 1,7

trilioni di dollari sulle azioni europee. E adesso, come nel 2009, sono stati i settori ciclici/value come banche, assicurazioni, energetici eautomobili, a guidare il rally, perchè i progressi sui vaccini contro il coronavirus alimentano le speranze di un ritorno alla normalità e la vittoria alle elezioni negli Stati Uniti di Joe Biden riduce l'incertezza del quadro politico globale.

Per cavalcare al meglio la "caccia ai ritardatari", secondo noi uno delle strategie più adatte è quella di andare alla ricerca delle azioni che più di altre saranno in grado di accompagnare la crescita dei profitti con la distribuzione dei dividendi.

EFFETTO

Chi ritiene sia arrivato il momento di incrementare lo spazio destinato alle azioni di "valore", ha a disposizione alcuni ETF (Exchange Traded Fund) quotati alla Borsa di Milano che consentono di investire in modo diversificato puntando sul ritorno importante di un flusso di dividendi. I tre strumenti seguenti puntano in modo geograficamente distinto alle eccellenze (per questo si chiamano aristocrats) delle tre principali aree del globo: Europa, Stati Uniti, Asia.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS

Isin: IE00B5M1WJ87

[EUDV.MI]

Da inizio anno -11,90%.

Dividendo lordo su base annua 3,20%.

Obiettivo del Fondo è riflettere la performance delle azioni dell'Eurozona con il più alto rendimento dell'indice S&P Europe BMI che hanno seguito una politica di gestione dei dividendi stabile per 10 anni consecutivi. Valuta di denominazione Euro. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,30% annuo. Dividendo semestrale. Leggi il documento KID. Le azioni più pesanti sono:









SPDR® S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS

Isin: IE00B6YX5D40

[USDV.MI]

Da inizio anno -6,0%.

Dividendo lordo su base annua 2,40%.

Obiettivo del Fondo è riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,35% annuo. Dividendo trimestrale. Leggi il documento KID. Le azioni più pesanti sono:

SPDR® S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS

Isin: IE00B6YX5B26

[EMDV.MI]

Da inizio anno -11,60%.

Dividendo lordo su base annua 3,40%.

L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti. Valuta di denominazione Usd. Valuta di quotazione Euro. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,55% annuo. Dividendo semestrale. Leggi il documento KID. Le azioni più pesanti sono:

www.websim.it