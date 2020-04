DIGITAL BROS - Lettera al risparmiatore

Sul IlSole24Ore un approfondimento sui fondamentali della società. Il Covid-19 non preoccupa

Digital Bros [DIB.MI] gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento online, potrebbe muoversi in Borsa.

La società è stata analizzata sul piano dei fondamentali nella rubrica "Lettera al Risparmiatore" a cura de IlSole24Ore.

Sul piano strategico l'obiettivo è di crescere attraverso lo sviluppo interno ed esterno portando al 50% i ricavi generati da prodotti propri. Il settore sta dimostrando resistenza alla Pandemia anche considerato che l'acquisto di giochi è sopratutto online.

Ricordiamo che i videogioco Death Stranding in versione per personal computer uscirà in tutto il mondo il 14 luglio 2020 e non il 2 giugno 2020.



La modifica dipende da alcune misure precauzionali legate al Coronavirus adottate dallo studio Kojma Productions che, lo scorso 30 marzo 2020, ha chiuso i propri uffici di Tokyo chiedendo ai dipendenti di lavorare da remoto, a seguito del contagio di uno dei collaboratori da COVID-19.



Gruppo conferma le proprie attese di fatturato prospettico dal videogioco di oltre 50 milioni di euro.



www.websim.it