DIGITAL BROS +8% Banca Akros promuove a Buy, target 16,50 euro

Rialzo potenziale +47% rispetto all'ultima chiusura



Digital Bros [DIB.MI] gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento online, è in rialzo dell'8% a 12,1 euro.

Da inizio anno il titolo perde il 10%, meglio del listino principale di Piazza Affari.

Stamattina Banca Akros ha promosso il giudizio da Neutral a Buy, fissando un target price di 16,50 euro. Il rialzo potenziale rispetto alla chiusura di ieri è intorno al +47%.

La società ha confermato la piena operatività lavorativa, anche in questo periodo caratterizzato dall’emergenza del coronavirus. Le funzioni chiave degli uffici di Milano sono svolte in smart working. Tuttavia, è bene sottolineare che le principali produzioni di videogiochi vengono effettuate all’estero, e le due sedi operative del gruppo sono ubicate una in Gran Bretagna, l’altra in California.



Digital Bros ha inoltre comunicato che il piano dei lanci dei nuovi videogiochi per l’esercizio in corso, non subirà variazioni. In questo esercizio la società ha lanciato i videogiochi Control, Indivisible e Journey to the Savage Planet.

Il videogioco Death Stranding in versione per personal computer uscirà in tutto il mondo il 2 giugno 2020, in anticipo rispetto a quanto precedentemente comunicato. Da quest’ultimo, Digital Bros si aspetta un fatturato prospettico di oltre 50 milioni.



Il Gruppo prospetta un aumento dei ricavi da distribuzioni digitale, come è ha annunciato nella semestrale approvata il 5 marzo 2020.



I ricavi digitali, oltre ad avere una marginalità operativa maggiore ed un minor assorbimento del capitale circolante, non risentono, o risentono in misura marginale, dell’impatto della diffusione del coronavirus.



