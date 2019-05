Dieci titoli da tenere d'occhio a Piazza Affari

Websim propone le società che potrebbero mettersi in luce questa settimana. I dieci titoli da tenere d’occhio sono:

Enel sotto i riflettori. La controllata Edesur ha sottoscritto con lo Stato nazionale argentino due accordi che consentono di risolvere alcuni temi regolatori pregressi e ancora pendenti, con un impatto positivo sull'Ebitda consolidato del 2019 di circa 180 milioni di euro. Il consensus è molto ottimista sul titolo. Su 31 analisti censiti da Bloomberg, ben 26 consigliano di comprare. Target medio 5,87 euro.



Fiat Chrysler ha staccato il dividendo straordinario, pari a 1,30 euro per azione, derivante dall'utilizzo della liquidità generata dalla cessione di Magneti Marelli. Per quanto riguarda il mercato, la Casa Bianca ha rinviato di sei mesi la decisione di imporre tariffe sulle auto e sui componenti importati da UE e Giappone per consentire più tempo ai colloqui in corso.



Eni e Sonatrach hanno sottoscritto un nuovo contratto fino al 2027 (più due anni aggiuntivi opzionali) e aggiornato l'accordo per il trasporto del gas attraverso il sistema di gasdotti Tmpc. Il contratto in essere, del valore nominale di 14,6 miliardi di metri cubi, scade quest'anno. Nessun dettaglio su eventuali revisioni del meccanismo di indicizzazione del prezzo.



Inwit, società che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, è stata promossa dagli analisti di Banco Santander, che hanno alzato il giudizio a Buy da Hold. Il target passa a 9,10 euro da 7,10 euro. Il consenso Bloomberg registra 12 raccomandazioni di acquisto su 24 analisti censiti. Target medio 8,0 euro.



Generali ha registrato profitti trimestrali oltre le attese. L'utile netto del primo trimestre è stato di 744 milioni, in crescita del 28,1%, contro attese di 715 milioni. Il dato è stato condizionato dalla cessione delle attività in Belgio per 128 milioni. L'utile operativo è stato di 1,35 miliardi (+6,9%) contro attese di 1,28 miliardi. Il Solvency ratio a fine marzo scende a 207% da 217% di fine 2018, dovuto in larga parte a cambiamenti nella normativa.





CrowdFundMe, piattaforma di equity crowdfunding, autorizzata da Consob, ha concluso una partnership con Ernst & Young, primaria società di consulenza, che ha per oggetto il potenziamento della piattaforma. Il progetto ha l’obiettivo di assecondare le esigenze degli investitori, permettendo loro di monetizzare la propria strategia, e rendendo più semplice la vendita delle quote di società non ancora approdate in Borsa. Per approfondire clicca qui



Circle, società attiva nella digitalizzazione del settore portuale, della logistica intermodale e partner tecnologico del Porto di Genova, parteciperà al progetto E-Bridge, cofinanziato dalla Commissione Europea e del valore complessivo di dodici milioni di euro. La quota spettante a Circle è pari a 675mila euro, mentre la Commissione Europea ha stanziato sei milioni di euro. Per approfondire clicca qui

Portale Sardegna, agenzia di viaggi online specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, ha annunciato la sua partnership con Forte Village, che ha ad oggetto l’organizzazione della IV edizione del Meet Forum, evento che ha come main sponsor Unicredit. Il Meet Forum raduna i professionisti del settore, compagnie di trasporto, operatori finanziari, e tutte le figure che orbitano attorno al mondo del turismo, per discutere dell’argomento a 360 gradi. Per approfondire clicca qui

Immsi, gruppo che comprende oltre 40 società operative nei settori immobiliare, industriale e navale, fra cui anche Piaggio, ha chiuso il primo trimestre con risultati in sensibile crescita. I ricavi consolidati sono arrivati a 362,7 milioni di euro, in rialzo del 9% su base annua. L’Ebitda ammonta a 51 milioni di euro, in aumento del 12,2%. L’utile netto ha raggiunto la cifra di 1,8 milioni di euro, in crescita di sei volte rispetto ai 0,3 milioni di euro del primo trimestre 2018. Per approfondire clicca qui

Maps, attiva nel settore della digital transformation e qualificata come Pmi innovativa, è un titolo da monitorare. Engineering Ingegneria Informatica, aggiudicataria di un progetto per la Regione Puglia, ha incaricato la società di proseguire nello sviluppo e ampliamento della piattaforma Gzoom. Il progetto ha una durata biennale, il valore per Maps ammonta a 190mila euro. Per approfondire clicca qui



