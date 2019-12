CYBEROO +0,7% Sigla una partnership con l’Università dell’Ucraina

Si tratta dell’Università di Ternopil, Ivan Puluj National Technical University del Ministero dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina

Cyberoo [CYB.MI], società specializzata in cybersecurity per le imprese, è in rialzo dello 0,7% a 3,94 euro.

Cyberoo ha siglato una partnership strategica con l’Università di Ternopil, Ivan Puluj National Technical University del Ministero dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina.



In tale contesto Cyberoo, radicata in maniera stabile sul territorio ucraino, si attesta tra le principali aziende partner dell’Università, affiancandosi ad altri grandi player quali Cisco e IBM.



L’Università di Ternopil è il principale istituto di istruzione superiore tecnica, e dispone di un ampio Dipartimento di Cyber Security per la preparazione di professionalità qualificate in sicurezza informatica.



Cyberoo svolgerà tirocini e concorsi per borse di studio agli studenti, per facilitare la loro collocazione nel mondo del lavoro. In questo modo, la società potrà accedere alla selezione delle migliori risorse.



