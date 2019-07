CREVAL - Intervista Al Ceo Luigi Lovaglio

La banca si focalizzerà sulla crescita del core business

FATTO

In un’intervista al Corriere della Sera, Luigi Lovaglio, ceo di Creval, ha ribadito i punti focali del business plan presentato il 18 giugno.

La banca si focalizzerà sulla crescita del core business, in particolare sul credito alle famiglie, la gestione del risparmio e i finanziamenti alle PMI.

Non è previsto alcun taglio di personale. I crediti deteriorati (attualmente 1,9 miliardi di euro) saranno gestiti tramite una struttura dedicata di 50 persone.

Sono previste cessioni pari a 800 milioni di crediti deteriorati entro il 2020.

Nonostante più del 50% del business della banca sia concentrato nel Nord Italia, soprattutto in Lombardia, il ceo ritiene che la presenza in Sicilia, nelle Marche e in Lazio sia strategica, quindi non vengono considerate cessioni.

In merito a Carige non esiste alcun dossier. Infine, il ceo sottolinea come il rapporto con Crédit Agricole sia molto stretto (la partnership nella bancassurance andrà avanti fino al 2025).





EFFETTO

Non risultano nuove indicazioni rispetto al business plan.

Rimaniamo cauti sulla possibilità di accrescere la base clienti, basare il margine di interesse unicamente sull’attività core e ridurre la dipendenza dal carry trade* (pari a oltre 60 milioni nelle nostre stime) anche alla luce di attese di prestiti invariati in arco piano.

La struttura di capitale rimarrà solida e permetterà di distribuire dividendi (50% degli utili destinati a dividendi dal 2021). Tuttavia avremmo preferito un’ulteriore accelerazione delle operazioni di riduzione del rischio.



(*strategia di investimento effettuata sui mercati finanziari internazionali)



Raccomandazione NEUTRALE, con target price a 0,08 euro.

Titoli menzionati Carige [CRGI.MI], Crédit Agricole [CAGR.MI]



www.websim.it