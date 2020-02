CREDEM - Conferma la volontà di crescere per linee esterne

Lo ha detto Gregori durante un’intervista al Sole24Ore

FATTO

In un’intervista a Il Sole 24 Ore, il direttore generale di Credem, Nazzareno Gregori, ribadisce che la banca è disponibile a crescere attraverso operazioni straordinarie, anche se per ora nessun dossier è sul tavolo. Il target ideale sarebbe una banca in salute che opera in regioni dove la sovrapposizione è meno marcata (Lombardia, Piemonte, Romagna, Veneto). Il giornale riporta come possibile obiettivo Banco Desio.



Gregori non esclude la possibilità di ricorrere ad un programma di buyback, la decisione spetta al c.d.a.



Per il 2020, è atteso un aumento dei ricavi grazie alle componenti AM e bancassurance, e ad una crescita degli impieghi (+3,5%).

Sul fronte payout ratio, Gregori ha affermato che il livello attuale (36% nel 2019) è coerente con il profilo di rischio della banca.





EFFETTO

Le affermazioni di Gregori sulla crescita per vie esterne sono in linea con quelle precedenti. Sul fronte ricavi, le nostre stime prevedono un leggero decremento anno su anno.



La raccomandazione su Credem [EMBI.MI] è NEUTRALE per target price 5,4 euro.



