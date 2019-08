CONFINVEST +16% Non si arresta il rally del titolo, +310% da Ipo

Dalla quotazione, avvenuta il 1 agosto a 1,50 euro, il titolo ha raggiunto i 6,06 euro.

Confinvest [CFVT.MI], PMI innovativa e leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, è in rialzo del 16% a 6,06 euro.

Un incremento che amplia la performance dal giorno della quotazione, avvenuta il 1 agosto a 1,50 euro. Dall'Ipo il titolo guadagna il 310%.



Oggi sono stati scambiati 185mila pezzi. L'oro viene quindi considerato un investimento funzionale in tutti i periodi, come l'attuale, di incertezza politica ed economica.

Confinvest, fondata nel 1983, è la prima azienda in Europa a quotarsi nel settore, e ha l’obiettivo di porsi come riferimento istituzionale per il mercato italiano dell’oro fisico, a sostegno degli investitori e risparmiatori italiani.

Di recente, la società ha creato conto Lingotto, un innovativo strumento fintech che collega l’oro al capitale bancario, permettendo al cliente, in qualsiasi momento, di effettuare acquisti e vendite con il proprio conto.



www.websim.it