CONFINVEST +10% Tra i migliori titoli del listino

La società reagisce allo scatto in avanti dell'Oro che si porta a 1.542 dollari l'oncia, sui massimi quattro mesi

Confinvest [CFVT.MI], PMI innovativa e leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, guadagna il 10% dopo avere fatto segnare un massimo di 3,785 euro.

Ad attirare l'attenzione degli investitori la notizia che il tradizionale bene rifugio, si porta a 1.542 dollari l'oncia, prezzo che non vedeva da circa quattro mesi.

Prima della fine del 2019 la società ha ottenuto il contributo, pari a 50mila euro, previsto dal “Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni innovative I4.0” promosso dalle Camere di Commercio Lombarde e dalla Regione Lombardia.



Il bando mira a incentivare la realizzazione e la diffusione di servizi ad elevato contenuto innovativo, che dimostrino il potenziale interesse da parte del mercato.



Il progetto di Confinvest “Realizzazione di una piattaforma digitale innovativa per la gestione della posizione in oro fisico (monete e lingotti)” ha ottenuto uno dei punteggi più elevati in graduatoria.



La Piattaforma ideata da Confinvest è Conto Lingotto, una soluzione fintech integrabile in tutte le reti di distribuzione partner, bancarie, e finanziarie, che offre ai risparmiatori l’opportunità di accedere all’investimento in oro fisico con facilità e rapidità.



