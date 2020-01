COIMA RES +0,9% 2019 anno record per gli investimenti immobiliari

Sono i dati forniti da Cbre

Coima RES [CRES.MI], società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano, è in rialzo dello 0,9% a 8,88 euro.

Il 2019 è stato un anno record per gli investimenti immobiliari. In Italia, le compravendite sono stare pari a 12 miliardi di euro, +37% rispetto al 2018 e +6% rispetto al 2017. Sono i dati forniti da Cbre.



I volani sono stati la politica monetaria espansiva della Bce sui tassi e “la crescita progressiva del potenziale inespresso del Paese rispetto alle dimensioni dell’economia nonché di alcuni settori del Real Estate”.



Viene menzionata la città di Milano, città dove Coima concentra il 90% del suo portafoglio, che “con volumi pari a quasi 4,6 miliardi di euro di investimenti, detiene da sola quasi il 40% delle quote di mercato, registrando grandissima domanda per tutte le opportunità di investimenti (core, core +, value-add etc.), con prezzi in salita e cap rate in discesa”.



Uno scenario positivo per Coima, che ha sviluppato i suoi asset in zone strategiche della città, come quella di Porta Nuova.



