COIMA RES +0,2% Milano fra le 15 città più interessanti al mondo per Landlease

La notizia conferma la bontà degli investimenti di Coima Res



Coima RES [CRES.MI], società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano, è in rialzo dello 0,2% a 8,92 euro.

Milano, città in cui Coma Res concentra oltre il 90% del suo portafoglio immobiliare, è ancora sotto i riflettori.



Secondo il colosso australiano Landlease, il capoluogo lombardo è fra le 15 città più interessanti al mondo per quanto riguarda le opportunità di investimento. Lo riporta Il Sole24Ore.



La società australiana, presente in Italia da vent’anni, ha scelto Milano per i suoi ultimi investimenti immobiliari, che in totale ammontano a 5 miliardi di euro.



Si ricorda che Coima Res ha investito in zone strategiche di Milano, come l’area di Porta Nuova, Via Deruta (Lambrate-Udine) e Viale Monte Rosa (Lotto CityLife).



