CLEANBNB - Settore in decisa ripresa

A luglio 2020 il fatturato in alcune regioni è addirittura superiore rispetto allo scorso anno

CleanBnB [CLNBB.MI] è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi, sotto i riflettori.

In un report ull'andamento del business la società dichiara: «In attesa dell’evoluzione della pandemia nel resto del mondo che andrà a caratterizzare la ripresa dei flussi di viaggiatori stranieri, la domanda che è cambiata nei numeri e nella composizione, non si è fermata e può trovare un’offerta sul mercato di alta qualità e che risponda alle esigenze di salute e sicurezza. La minore offerta sul mercato, sia dello short rental che degli hotel, si tradurrà in un’opportunità per chi saprà e potrà adattarsi al cambiamento con maggiore flessibilità e con le necessarie competenze: gli appartamenti in gestione professionale sono la prima risposta per il rilancio del comparto turistico. I dati CleanBnB possono testimoniare una rapida capacità di ripartenza del settore degli affitti brevi e case vacanza già nei mesi centrali di questa estate 2020.

Anche nel comparto degli affitti brevi le prenotazioni per l’Italia sono quelle che si sono fermate per prime e più a lungo sono rimaste bloccate rispetto agli altri Paesi, ma già a giugno 2020 il segnale di inversione di tendenza nel comparto degli affitti brevi è stato ben visibile con una forte crescita delle prenotazioni nette che oggi in media sono inferiori del 25% rispetto al 2019 ma hanno prodotto già a luglio 2020, un fatturato che in alcune regioni è addirittura superiore rispetto allo scorso anno»

Un contesto positivo che segue gli ultimi dati forniti da Airbnb evidenziano la tenuta del business gestito da CleanBnB sul portale, nonostante gli effetti del Covid-19.



Si ricorda che Airbnb, la maggiore piattaforma online che mette in contatto persone alla ricerca di un alloggio per brevi periodi con immobili disponibili in affitto breve, fornisce periodicamente ai principali Property Managers i dati relativi all’andamento della gestione delle locazioni brevi.



Nel periodo post lockdown, gli appartamenti del portafoglio CleanBnB hanno sostenuto una buona ripresa sia di interesse di ricerca sia di conversione in prenotazioni, specialmente nelle località prettamente turistiche.



Nei mesi di luglio ed agosto il numero di notti prenotate per gli immobili di CleanBnB è stato allineato ai dati dello stesso periodo dello scorso anno.



In dettaglio, gli annunci attivi sono stati pari a 1,05 mila (+40% su base annua), rating pari 4,58/5 (+1,3%), mentre la tariffa media giornaliera è allineata allo scorso anno.



Airbnb evidenzia anche la buona diversificazione territoriale di ricerche e prenotazioni avvenute sugli immobili gestiti da CleanBnB (Milano 16,4%, Roma 13,5%, Sicilia 12,5%, Bologna 10,2%, altre località prenotate 36,1%).



www.websim.it