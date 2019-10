CLEANBNB - Rinforza la presenza nel Sud Italia

CleanBnB si rinforza in Puglia e Campania e subentra in Basilicata

CleanBnB [CLNBB.MI] società che si occupa della gestione degli affitti brevi, potrebbe muoversi in Borsa.

CleanBnB ha rinforzato la sua presenza nel Sud Italia, in alcune aree considerate strategiche, come la Puglia e la Campania. A queste regioni, si aggiunge il nuovo ingresso in Basilicata, nella città di Matera.



In Puglia, la società ha esteso il suo raggio d’azione nelle città di Brindisi e Taranto, che vanno ad affiancarsi a Bari e Lecce. In Campania, Ischia e Capri si aggiungono a Napoli e Salerno.



La nuova operatività territoriale è stata presentata durante il Ttg Travel Experience di Rimini, che si è chiuso l’11 ottobre. CleanBnB ha guidato la delegazione dell'Associazione Startup Turismo, che presenta le soluzioni più innovative del settore.



