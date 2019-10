CLEANBNB +2% Da Siracusa a Venezia, parte il tour sugli affitti brevi

Si tratta di un nuovo programma di appuntamenti che si svolgeranno nelle principali città italiane

CleanBnB [CLNBB.MI] società che si occupa della gestione degli affitti brevi, è in rialzo del 2% a 1,84 euro.

CleanBnB parte con Hospitality News, un nuovo programma di appuntamenti che si svolgeranno nelle principali città italiane, con il fine di presentare e discutere le ultime tendenze in tema di affitti brevi.



Nei primi nove mesi del 2019, CleanBnB, specifica il presidente e fondatore Francesco Zorgno, ha gestito 18.603 soggiorni, con una crescita del 136% rispetto al 2018.



La prima tappa del programma è Siracusa. Il Sud è un mercato con un grande potenziale di crescita. Per questo motivo, CleanBnB, afferma Zorgno, ha potenziato la sua presenza in questi territori, dedicando particolare attenzione alla Sicilia.



Il tasso di occupazione mensile delle strutture presenti a Siracusa oscilla tra il 55% e il 65%; oggi in città ci sono oltre 4.500 appartamenti disponibili (dato Airdna).



Siracusa, in particolare la zona di Ortigia, presenta numeri simili a Venezia, dove di recente si è assistito ad un vero boom degli affitti brevi.



