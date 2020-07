CLEANBNB +1,7% Nuovo progetto di Property Management sul turismo residenziale

Dopo il Covid-19, crescere la voglia di affitti brevi

CleanBnB [CLNBB.MI], società che si occupa della gestione degli affitti brevi, è in rialzo dell'1,7% a 1,19 euro.

Dopo il Covid-19, gli italiani gradiscono sempre più il turismo domestico. Sono sempre più apprezzate le soluzioni, come gli affitti brevi, che soddisfano le esigenze di sicurezza e il distanziamento sociale.



Come riporta La Repubblica, l’associazione Property Management ha lanciato il nuovo progetto “Una casa per gli italiani”, che ha l’obiettivo di offrire una soluzione alternativa a Airbnb.



Secondo PMI, in alcune zone del Paese, soprattutto in Toscana, il fatturato del turismo residenziale ed extralberghiero è raddoppiato rispetto allo scorso anno. Si aspetta inoltre l’arrivo degli stranieri, previsto per settembre.



Property Management è presente in Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia. Il proposito è però quello ampliare la presenza in altri territori.





