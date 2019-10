CATTOLICA ASSICURAZIONI - Alcuni soci chiedono di rivedere la governance

Ne parlano il quotidiano MF e Il Sole24Ore

FATTO

Due soci avrebbero richiesto di poter avere accesso all’elenco di tutti i titolari di azioni Cattolica con diritto di voto.

Lo scopo sarebbe quello di ottenere la convocazione di un’assemblea straordinaria e rivedere alcuni aspetti della governance.

In particolare, tra i punti proposti ci sarebbe l’introduzione di limiti di età e mandato per i membri del cda, la fissazione di un limite agli emolumenti dei consiglieri, da assoggettare ad una chiara politica di remunerazione votata dall’assemblea, e la riconferma del legame territoriale con la città. (fonti: MF e Il Sole24Ore)





EFFETTO

Al momento, le richieste avanzate non sembrano includere cambi alla struttura sociale cooperativa, che rimane il tema più rilevante per il titolo



La nostra raccomandazione su Cattolica Assicurazioni [CASS.MI] è NEUTRALE, target price a 9 euro.



