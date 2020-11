BORSE EUROZONA +18% in due settimane, ottimismo sul vaccino. L'Analisi Tecnica di Websim

Il lockdown stende i listini del vecchio continente, il vaccino li fa risorgere

L'Indice Stoxx 50, che raggruppa le principali blue chip della zona euro, si avvia a chiudere sui massimi da febbraio la seconda settimana positiva di seguito per un guadagno complessivo del 7,30% circa, che amplia il risultato altrettanto brillante di quella precedente. In totale: +18% in due settimane.

Paradossalmente, questo risultato straordinario giunge dopo che ottobre si era rivelato il mese peggiore dallo scorso marzo con una perdita dell'8%.

A ribaltare lo scenario depresso dalla lunga serie di lockdown annunciati dai governi europei, è stato in primis l'elezione di Biden alla Casa Bianca e subito dopo in termini temporali l'annuncio del possibile arrivo di un vaccino contro il covid-19 entro la fine dell'anno.

Le cinque migliori blue chip europee della settimana sono Banco Santander +34%, Airbus +22%, ING +21%, BNP +20%, Total +19%. Il fior fiore delle "value stocks" più tartassate dalla pandemia. Il primo titolo italiano è Eni [ENI.MI] +17%.

La performance da inizio anno dell'Eurostoxx 50, pur in forte recupero, rimane negativa dell'8,2%.

Analisi tecnica.

In poche battute il quadro grafico dell'Eurostoxx 50 (oggi 3.441) è passato da uno scenario reso critico dal cedimento della parte bassa del range 3.170/3.400 punti, entro cui l'indice si è mosso per circa quattro mesi, a uno scenario quasi euforico, grazie all'uscita verso l'alto dello stesso range sopra indicato.

EUROSTOXX50





Operatività. Alziamo l'allerta. Pronti a incrementare la posizione sulla forza alla prima chiusura sopra 3.400 punti per target in area 3.800 punti. Sfruttare i pull back verso 3.200/3mila punti per acquisti sulla debolezza. Stop loss "flessibile" vista l'esplosione della volatilità di breve da applicare sotto 2.900 punti.



I due seguenti ETP consentono di investire LONG/SHORT in ottica speculativa:



WisdomTree EuroStoxx50® 3x Daily Leveraged

Isin: IE00B7SD4R47

[3EUL.MI]

L'ETP mira a replicare la performance dell'EuroStoxx® 50 Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, che a sua volta mira a replicare la performance giornaliera dell'indice EURO STOXX® 50 EUR moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni con leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.



WisdomTree EuroStoxx50® 3x Daily Short

Isin: IE00B8JF9153

[3EUS.MI]

L'ETP mira a replicare la performance inversa dell'EuroStoxx® 50 Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, che a sua volta mira a replicare la performance giornaliera inversa dell'indice EURO STOXX® 50 EUR moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni con leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.



Il seguente ETF consente di investire al rialzo (Long) nella zona euro in ottica di medio/lungo termine, privilegiando le azioni in grado di garantire una elevata remunerazione ai propri azionisti:



SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUR)

Isin: IE00B5M1WJ87

[EUDV.MI]

Performance da inizio 2020: -15,0%.

Obiettivo dello strumento è riflettere la performance delle 40 azioni dell'Eurozona con il più alto rendimento dell'indice S&P Europe BMI che hanno seguito una politica di gestione dei dividendi stabile o in crescita per 10 anni consecutivi. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,30% annuo. Dividendo semestrale. Leggi il documento KID.



Il seguente ETF consente di investire al rialzo (Long) in ottica di medio/lungo termine su azioni a bassa volatilità:



SPDR EURO STOXX Low Volatility

Isin IE00BFTWP510

[ELOW.MI]

Performance da inizio 2020: -6,80%

Lo strumento punta a replicare la performance delle 100 principali azioni quotate nell'Eurozona che hanno storicamente dimostrato di avere bassa volatilità, raggruppate nell'indice Eurostoxx Low Risk Weighted 100. Costo annuale 0,30%. Cinque gli Stati più rappresentati. Francia 30%, Germania 19%, Spagna 11%, Italia 10%. Non distribuisce dividendo. Leggi il documento KID.





