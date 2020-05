BORSA INDIANA +2,2%. Il governo annuncia un piano di aiuti da 267 miliardi di dollar

Crediamo che la borsa di Mumbai rappresenti una delle opportunità più allettanti tra i mercati emergenti



L’indice BSE Sensex di Mumbai si mette in luce come il migliore al mondo con un +2,2% a 32.000 punti circa.



Il premier Narendra Modi ha annunciato in televisione un programma di aiuti all'economia da 20.000 miliardi di rupie, pari a 267 miliardi di dollari, circa il 10% del Pil del Paese. Nel suo discorso alla nazione, Modi non ha fornito dettagli sul programma, rimandando ad una presentazione più articolata del ministro dell'Economia, ma ha definito bene i termini politici dell'iniziativa: si tratta di approfittare della paralisi mondiale per riformare e rilanciare l'intera struttura economica del Paese, in vista di quel che può essere "il secolo dell'India".

I ventimila miliardi di rupie dovrebbero contenere i 1.700 miliardi già annunciati alla fine di marzo e le misure messe in campo dalla banca centrale. Il governo ha già annunciato un importante incremento dei nuovi prestiti ed ha approfittato del calo del prezzo del petrolio per aumentare le tasse sul carburante, in modo ad avere un forte aumento del gettito fiscale.



La Borsa di Mumbai è arrivata a fine gennaio sui massimi della storia per poi innescare una pesante discesa che in poco meno di due mesi è costata un ribasso del -40%. Il bilancio da inizio anno è ora -24% grazie al forte rimbalzo messo a segno dai minimi di fine marzo.

Dal canto suo, la Rupia Indiana ha vissuto nel corso dell'anno una fase di forte volatilità, con un escursione da minimo a massimo intorno al 10%, il bilancio dal primo gennaio è però di una modesta svalutazione del 2% contro euro.

Dal punto di vista grafico, la tendenza del Sensex rimane saldamente rialzista e appoggiata alla trendline di lungo periodo avviata dai minimi successivi al crash di Lehman Brothers. La debolezza attuale si traduce pertanto in una occasione per accumulare posizioni su un mercato dall'enorme potenziale.

INDICE SENSEX





Crediamo che il segmento azionario indiano rappresenti ancora una delle opportunità più allettanti tra i mercati emergenti grazie a un’economia dinamica e in rapida crescita, sostenuta da riforme strutturali tuttora in fase di attuazione. Nel 2018 il Paese contava su una popolazione di circa 1,353 miliardi di persone. Per investire con la massima diversificazione sulla Borsa indiana, piazza affari mette a disposizione alcuni strumenti specializzati. Tra questi il seguente ETF:



Franklin Ftse India Ucits - Usd (Acc)

Isin: IE00BHZRQZ17

[FLXI.MI]

Da inizio anno:-20,50%.

Obiettivo dell'ETF è quello di replicare con acquisti fisici (azioni e non derivati) l'andamento delle principali blue chip della borsa indiana tramite l'Indice FTSE India 30/18 Capped. Quotato nel giugno 2019. Valuta di denominazione USD, valuta di quotazione EURO. Commissioni totali annue 0,19%. Leggi il documento KID.



Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice Capped FTSE India 30/18 rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa indiana. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%.

I settori più rappresentati sono: Financial 22,6%, Consumer 17,6%, Tech 16,5%, Oil 16%, A fine aprile i dieci maggiori titoli erano i seguenti:

www.websim.it