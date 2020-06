BORSA CINESE - Trump decide di non sanzionare la Cina

Gli ETF specializzati sulla borsa cinese sono sopra la parità

Le Borse della Cina hanno chiuso in forte rialzo la prima seduta del mese di giugno: indice CSI 300 +2,7%, S&P China 500 +2,5%.

Donald Trump venerdì sera non ha annunciato alcuna revisione dettagliata dello status di partner commerciale privilegiato garantito dal 1997 a Hong Kong, ex colonia inglese. Nel corso della conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti ha parlato della Cina, ha parlato di politica, ma non di affari. L’Hang Seng ha guadagnato il 3,3%.



Dall’economia cinese sono giunti nella notte segnali contrastanti.

Un indicatore dell’attività manifatturiera elaborato dall’Istituto Nazionale di Statistica, in maggio è leggermente sceso, a 50,6, il consensus si aspettava invece un miglioramento a 51.

Un altro indice sulle aspettative delle aziende dell’industria manifatturiera, elaborato dalla società privata Caixin, è salito il mese scorso a 50,7 da 49,4 di aprile, il consensus si aspettava solo un piccolo passo in avanti a 49,6. Per Caixin, che conduce la propria indagine soprattutto su aziende di piccole e medie dimensioni attive principalmente con l’estero, la manifattura è tornata in fase espansiva, avendo superato lo spartiacque di quota 50.



Covid-19. Le autorità dell’area metropolitana di Wuhan, dove nelle ultime due settimane 11 milioni di persone sono state sottoposte al tampone, hanno detto che ieri non è stato trovato neanche un asintomatico, il che, lascia pensare che sia stata rotta, forse in modo definitivo, la catena di trasmissione del coronavirus, nell’area della sua origine.

Analisi tecnica.

Il mese di maggio è terminato in calo di circa il 3,6% in Euro e di circa il 2,2% in Usd, andamento in decisa controtendenza rispetto alle borse mondiali, indice MSCI World +4%. Una delle giustificazioni sta nella maggiore resilienza della borsa cinese nella fase più acuta della crisi finanziaria. Da inizio anno la borsa cinese perde solo il 3% contro il -10% dell'indice MSCI World.

Il quadro grafico di breve/medio periodo della borsa cinese (grafico indice CSI 300) si conferma molto meno volatile della media mondiale. Negli ultimi 12 mesi l'indice si è mosso in banda entro un range minimo/massimo del 17% circa. Il trend sembra avviato verso la parte superiore della banda in area 4.200 punti.

Operatività. Si può intervenire in acquisto sui livelli attuali, meglio sfruttando eventuali debolezze, per prendere profitto verso i top segnati a metà gennaio in occasione della storica firma alla Fase Uno degli accordi commerciali tra Usa e Cina, posizionati a 4.200 punti. Cambio di scenario in caso di discesa sotto 3.500 punti.

Tra le opportunità offerte dalla Borsa di Milano per investire sulle prospettive di lungo periodo del mercato cinese ci sono i seguenti tre ETF:

Franklin Ftse China Ucits Etf - Usd (Acc)

Isin: IE00BHZRR147

[FLXC.MI]

Da inizio anno: -4,0%.

L'ETF investe in azioni a grande e media capitalizzazione in Cina e cerca di replicare il rendimento dell'indice FTSE China 30/18 Capped.

L'indice ha un'ampia copertura delle classi di azioni cinesi, tra cui le azioni A, B, H, N; le azioni Red, P, S Chips. I componenti di tipologia A

sono disponibili per gli investitori internazionali attraverso il Northbound China Stock Connect Scheme. Il peso dei singoli componenti viene ponderato tenendo conto del flottante e delle restrizioni applicate agli investitori stranieri. E' rivisto semestralmente.

Replica fisica. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione EURO. Non distribuisce dividendi. Costi di gestione 0,19% annuo, il più comveniente tra i 13 prodotti specializzati quotati a Piazza Affari. Leggi il documento KID.



Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice FTSE China 30/18 Capped rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa cinese. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%.



La segmentazione settoriale vede al primo posto Consumer Services 26%, Financials 25%, Tech 21%. I primi dieci titoli presenti in ordine di peso sono:





Icbccs Wisdomtree S&P China500 UCITS

Isin LU1440654330

[WTCHIN.MI]

Da inizio 2020: -2%.

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P China 500, espresso in Dollari USA, che comprende oltre 500 tra le società a maggior capitalizzazione e a maggiore liquidità della Borsa cinese con ampio spettro settoriale. Distribuisce un dividendo annuale. Valuta di denominazione USD. Spesa corrente annua 0,75%. Leggi il documento KID.



X-TRACKERS CSI300 UCITS

Isin LU0779800910

[XCHA.MI]

Da inizio 2020: -3,7%

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice CSI 300, indice che riflette l'andamento delle azioni di 300 società quotate sulla Borsa Valori di Shangai e sulla Borsa Valori di Shenzhen (Azioni Cina A). Non distribuisce un dividendo. Spesa corrente annua 0,50%. Valuta di denominazione: USD. Leggi il documento KID.



