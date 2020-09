BORSA CINESE - La seconda economia del mondo accelera. L'Analisi Tecnica di Websim

Gli ETF specializzati sulla borsa cinese volano sui massimi dell'anno

FATTO

L'indice CSI 300 della borsa di Shanghai-Shenzhen ha chiuso in rialzo dello 0,8% a 4.688 punti. Da inizio anno +11% in Euro.

Gli ultimi dati sui consumi e sulla produzione industriale, entrambi superiori alle attese, alimentano il rialzo delle borse della Cina. In agosto le vendite al dettaglio sono tornate ad avere il segno più davanti, dopo sette mesi consecutivi di segno meno: lo scorso mese, l’incremento anno su anno è stato dello 0,5%, dal -1,1% di luglio.



L’accelerazione dei consumi giunge dopo le prime anticipazioni sul nuovo programma di lungo periodo presentate alla fine di luglio dal presidente Xi Jinping: il 14° piano quinquennale che entrerà in vigore a partire da gennaio, dovrebbe puntare ad un rafforzamento della dinamica dei consumi interni. Gli effetti si cominciano a vedere già ora.



La Cina considera già vinta la “guerra del popolo” contro il virus, ha già onorato i medici eroi che hanno combattuto in prima linea e si proietta in avanti, forte anche del fatto che i numeri del contagio sono bassi.



Stanotte, anche per effetto di questa serie di dati, Australia&Nez Zeland Banking Group ha alzato le previsioni sul PIL della Cina a +2,1% dal precedente +1,8%.



Intanto, lo yuan schiaccia il dollaro per il secondo giorno consecutivo a 6,78, sui minimi da maggio dell’anno scorso. Stanotte la banca centrale della Cina ha messo a disposizione in un sol colpo, 600 miliardi di yuan di liquidità (88 miliardi di dollari), la più grossa operazione giornaliera degli ultimi due anni.



In questo modo, la Banca del Popolo irrora il mercato di liquidità senza dover ricorrere al taglio tassi, un’arma che potrà essere impiegata più avanti, nel caso la domanda di beni dall’estero, soprattutto da quella in arrivo dai paesi dove la Covid 19 è tornata a far paura, dovesse farsi sentire sulle esportazioni.

EFFETTO

Analisi tecnica.

Da luglio in poi è in corso una fisiologica fase di consolidamento del poderoso rally di giugno (+25%), che ha spinto l'indice CSI 300 sui massimi pluriennali. Le prese di profitto sono scattate una volta raggiunta la parte alta del canale crescente sotto evidenziato. Negli ultimi tre mesi prevale un movimento, nel ristretto range 4.500/4.850, propedeutico, secondo noi, a nuovi allunghi verso l'obiettivo finale in area 5mila/5.200 punti, massimo storico del 2015.

Operatività. Restiamo ottimisti. Consideriamo i pull back fin verso 4.400/4.200 punti, un'occasione per comprare sulla debolezza in vista di una ripartenza. Allerta solo in caso di ritorno sotto 4.200 punti.

I prodotti che investono sulla borsa cinese registrano ottime performance da inizio anno se confrontate con quelle del panorama borsistico. Tra gli ultimi nati di questa categoria offerti dalla Borsa di Milano segnaliamo il seguente ETF:

Franklin Ftse China Ucits Etf - Usd (Acc)

Isin: IE00BHZRR147

[FLXC.MI]

Da inizio anno: +12,50%.

L'ETF investe in azioni a grande e media capitalizzazione in Cina e cerca di replicare il rendimento dell'indice FTSE China 30/18 Capped. L'indice ha un'ampia copertura delle classi di azioni cinesi, tra cui le azioni A, B, H, N; le azioni Red, P, S Chips. I componenti di tipologia A sono disponibili per gli investitori internazionali attraverso il Northbound China Stock Connect Scheme. Il peso dei singoli componenti viene ponderato tenendo conto del flottante e delle restrizioni applicate agli investitori stranieri. E' rivisto semestralmente. Replica fisica. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione EURO. Non distribuisce dividendi. Costi di gestione 0,19% annuo, il più comveniente tra i 13 prodotti specializzati quotati a Piazza Affari. Leggi il documento KID.



Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice FTSE China 30/18 Capped rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa cinese. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%.



La segmentazione settoriale vede al primo posto Consumer Services 26%, Financials 25%, Tech 21%. I primi dieci titoli presenti in ordine di peso sono:





www.websim.it