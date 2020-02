BORSA CINESE - La Cina prova a tornare alla normalità

Si intensificano i segnali distensivi

Le Borse della Cina hanno chiuso in moderato ribasso la prima seduta della settimana, un bilancio nemmeno lontanamente paragonabile a quello delle borse europee, in pesante caduta stamattina per i timori di diffusione dell'epidemia di coronavirus.

Gli indici principali della borsa cinese hanno chiuso la settimana scorsa con un guadagno importante (indice CSI 300 +3,3%) e si sono riportati ben oltre i livelli del 23 gennaio, l’ultimo giorno prima della lunga chiusura festiva del Capodanno cinese nel corso del quale ci fu lo scoppio dell’epidemia.



La Cina sta cercando di riportare le persone al lavoro per tornare a un regime di normalità a costo di rischiare una recrudescenza dell'epidemia. I governi centrali e locali stanno allentando i criteri richiesti alle fabbriche per riprendere l'attività produttiva. Ai dipendenti verrebbe richiesto di presentarsi sul posto di lavoro con la protezione massima possibile (tuta e mascherina in certi casi). Sembra che lo stesso Xi Jinping abbia lanciato vera e propria "una chiamata alle armi" per evitare la recessione della seconda economia del pianeta.

Oggi, almeno sei province hanno ridotto i loro livelli di emergenza.

Le autorità cinesi, tuttavia, hanno ribadito che Wuhan - l'epicentro dell'epidemia - rimarrà bloccata.

Analisi tecnica.

Il quadro grafico di breve/medio periodo della borsa cinese è in rapido recupero dai "traumatici" minimi di febbraio. L'indice CSI 300 e l'indice S&P China 500 hanno reagito con vigore dalla media mobile evidenziata in verde nell'immagine, passante oggi rispettivamente in area 3.660 e 3.050 punti. Ciò ha consentito di preservare la tendenza rialzista di lungo termine.





Operatività. Il movimento in corso permette di ipotizzare un rapido ritorno sui massimi di inizio 2020 toccati in occasione della storica firma alla Fase Uno degli accordi commerciali tra Usa e Cina rispettivamente a 4.222 e 3.400/3.480 punti.

L'S&P China 500, espresso in Dollari USA, comprende oltre 500 (ad oggi 563 per la precisione) tra le società a maggior capitalizzazione e a maggiore liquidità della Borsa cinese con ampio spettro settoriale. I comparti più "pesanti" sono: Finanziari al 25%, IT 21%, Consumer 15%, Industriali 11,50%. Azioni. Tra i top ten (nell'immagine) ci sono nomi di spicco come Alibaba e Baidu.com. Insieme pesano per circa un terzo del totale. Le azioni presenti includono anche la classe A messa a disposizione degli investitori esteri.



La tabella mette in rilievo le dieci azioni "più pesanti".





Tra le opportunità offerte dalla Borsa di Milano per investire sulle prospettive di lungo periodo del mercato cinese ci sono i seguenti due ETF:



Icbccs Wisdomtree S&P China500 UCITS

Isin LU1440654330

[WTCHIN.MI]

Negli ultimi 12 mesi: +10%.

Distribuisce un dividendo annuale: ultimo il 27 Settembre 2019 per 0,38 usd.

Spesa corrente annua 0,75%.

Valuta di denominazione: USD.



L'ETF seguente, invece, replica l'andamento dell'indice CSI 300, indice che riflette l'andamento delle azioni di 300 società quotate sulla Borsa Valori di Shangai e sulla Borsa Valori di Shenzhen (Azioni Cina A).

X-TRACKERS CSI300 UCITS

Isin LU0779800910

[XCHA.MI]

Negli ultimi 12 mesi: +19,0%.

Non distribuisce un dividendo.

Spesa corrente annua 0,50%.

Valuta di denominazione: USD.



