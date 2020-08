BORSA CINESE in rally: la liquidità vale più della politica

Gli ETF specializzati sul listino di Shanghai volano sui massimi dell'anno

La Borsa di Shanghai ha iniziato la settimana in rialzo: +2,3%. Sui prezzi di oggi, si sono visti i benefici generati della maggiore iniezione di liquidità degli ultimi sei mesi portata a termine nelle ultime ore dalla Banca Popolare della Cina: sono stati immessi nel sistema finanziario 700 miliardi di yuan (101 miliardi di dollari) per far fronte a due grosse emissioni di debito da parte del governo.

Il tutto, dopo un fine settimana turbolento per quel che riguarda i rapporti Washington/Pechino. Sono arrivati altri attacchi di Donald Trump alla Cina, accusata ancora una volta di non aver fermato il virus. Venerdì invece, la Casa Bianca ha approvato la vendita di aerei militari sofisticatissimi a Taiwan ed ha ribadito ai proprietari di TikTok che devono vendere le attività statunitensi.



Pechino risponde stamattina a suo modo, con un denso articolo scritto dal presidente della Commissione di regolamentazione dell’attività bancaria, Guo Shuqing per il settimanale del Partito Comunista. Nell’intervento, afferma che il dominio del dollaro espone il mondo di fronte al rischio di una nuova crisi finanziaria, soprattutto da quando la Federal Reserve ed il governo di Washington hanno varato colossali piani di stimolo. In questo quadro di rapporti sempre più tesi, non stupisce che sia saltato l’incontro messo da tempo in agenda per il 15/16 agosto: le delegazioni dei due paesi avrebbero dovuto parlare dell’attuazione della fase uno dell’accordo commerciale firmato a inizio anno.

Dovrebbe invece destare qualche stupore il retroscena sull’intenzione di alcuni grandi soggetti cinesi, di aumentare le importazioni di petrolio texano, una volontà che rivela un atteggiamento pragmatico da entrambe le parti.





Analisi tecnica.

Il quadro dell'indice CSI 300 di Shanghai-Shenzhen (oggi 4.815 punti) mantiene una impostazione rialzista. Attualmente, è in corso un fisiologico consolidamento del balzo di giugno/luglio che ha spinto la borsa cinese sui massimi dal 2015. Le soglie grafiche discriminanti da monitorare sono posizionate sulla parte alta del canale rialzista sotto evidenziato. La rottura convinta di area 4.876/4.900 punti (massimo di luglio) proietterebbe estensioni fino a 5.200 punti.

Operatività. Restiamo ottimisti. Consideriamo i pull back fin verso 4.400/4.200 punti, un'occasione per comprare sulla debolezza in vista di una ripartenza. Allerta solo in caso di ritorno sotto 4.200 punti.

I prodotti che investono sulla borsa cinese registrano ottime performance da inizio anno se confrontate con quelle del restante panorama borsistico. Tra le opportunità offerte dalla Borsa di Milano segnaliamo i seguenti ETF:

Icbccs Wisdomtree S&P China500 UCITS

Isin LU1440654330

[WTCHIN.MI]

Da inizio 2020: +8,5%.

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P China 500, espresso in Dollari USA, che comprende oltre 500 tra le società a maggior capitalizzazione e a maggiore liquidità della Borsa cinese con ampio spettro settoriale. Distribuisce un dividendo annuale. Valuta di denominazione USD. Spesa corrente annua 0,75%. Nella tabella di seguito i titoli più rappresentati. Leggi il documento KID.







X-TRACKERS CSI300 UCITS

Isin LU0779800910

[XCHA.MI]

Da inizio 2020: +12,70%

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice CSI 300, indice che riflette l'andamento delle azioni di 300 società quotate sulla Borsa Valori di Shangai e sulla Borsa Valori di Shenzhen (Azioni Cina A). Non distribuisce un dividendo. Spesa corrente annua 0,50%. Valuta di denominazione: USD. Leggi il documento KID.



