BORSA CINESE +1% Con Ant Group i broker cinesi battono i 'lupi' di WallStreet. L'Analisi Tecnica di Websim

Gli ETF specializzati sulla borsa cinese volano sui massimi dell'anno

FATTO

L'indice CSI 300 della borsa di Shanghai-Shenzhen si avvia a chiudere in rialzo di quasi l'1%, in decisa controtendenza rispetto al resto delle borse mondiali, in particolare di quelle del vecchio continente travolte dalla seconda ondata di covid-19.

La Borsa di Shanghai e quella di Hong Kong si preparano ad accogliere il colosso dei pagamenti digitali Ant Group, uno sbarco da oltre 34 miliardi di dollari che porterà il listino cinese ad insidiare il primato del Nasdaq.

Da inizio anno, anche per effetto della regia politica delle autorità di Pechino, Shanghai è arrivata ad una raccolta di quasi 53 miliardi di dollari, tra primario e secondario. La cifra, oltre ad essere il doppio di quella del 2019 e la più alta dal 2007, si confronta con i 38 miliardi di dollari della raccolta del Nasdaq. Se si aggiungono i 48 miliardi della raccolta di Hong Kong e i 14 miliardi di Shenzen, si arriva a 115 miliardi di dollari: un valore che documenta l’ascesa della Cina, in termini economici e finanziari, sullo scacchiere internazionale.



Ant Group dovrebbe debuttare a Shanghai ed a Hong Kong la settimana prossima il 5 novembre: la fase di offerta iniziale (IPO) sta andando benissimo, per nulla condizionata dall’andamento della pandemia. Ieri dopo un’ora, l’offerta era già stata tutta prenotata.

I broker cinesi stanno vivendo un anno eccezionale per quanto riguarda le operazioni sul mercato azionario. China International Capital Corp. (CICC) sta guidando la classifica e quest'anno, grazie a Ant Group, potrebbe addirittura scavalcare i leader mondiali del settore, le due banche d'affari statunitensi Goldman Sachs [GS.N] e e Morgan Stanley [MS.N].

CICC ha un ruolo preminente nelle offerte di Ant Group su terraferma e ad Hong Kong. Insieme alla rivale cinese CSC Financial Co., è leader congiuntamente per il collocamento del titolo a Shanghai, mentre è presente con un certo numero di banche di investimento statunitensi per il collocamento ad Hong Kong.

EFFETTO

Riuscire a rappresentare al meglio la dinamicità del mercato azionario cinese e le molteplici tipologie di azioni che le società possono emettere è un esercizio complicato, sia per i grandi che per i piccoli investitori, anche alla luce delle restrizioni che storicamente il legislatore Cinese ha posto all’accesso delle cosiddette “A shares”, le azioni di società quotate nelle borse di Shanghai e Shenzhen negoziate in Remimbi. Un blocco però che è in progressivo allentamento da parte delle autorità locali.



Gli indici azionari cinesi possono includere tutte o parte o solo alcune delle seguenti tipologie di azioni: A, B, H, Red Chips, P Chips, S Chips, N e L. Ciascuna di essere ha caratteristiche diverse e di conseguenza un profilo di rischio/rendimento differente. L'immagine allegata ripercorre sinteticamente le principali differenze.





Ne consegue che per un investitore è determinante sceglie lo strumento (Indice, ETF, Fondo Comune) più appropriato. Così ad esempio dall’inizio dell’anno al 14 ottobre si riscontrano performance molto differenti:



• Hang Seng China Enterprises - HSCEI (replica i più importanti titoli azionari H cinesi quotati a Hong Kong) -11,32%;

• FTSE China 50 - XINOI (50 società cinesi più grandi e liquide quotate a Hong Kong - titoli H, Red Chips e P Chips -) -1,18%;

• CSI 300 - SHSZ300 (include solo A shares a larga capitalizzazione) +18,63%;

• FTSE China 30/18 Capped - WICHNCN (che include tutte le tipologie di azioni) +19,02%.



Analisi tecnica Borsa.

L'indice CSI 300 (oggi 4.762) ha avviato una fase di consolidamento una volta raggiunta l'area dei top annuali verso 4.900 punti. Questo movimento è secondo noi propedeutico a nuovi allunghi verso l'obiettivo finale del movimento posizionato in area 5.200/5.368 punti, massimo storico del 2015.

Operatività. Restiamo ottimisti. Si può accumulare ai prezzi attuali. Nuovi interventi in acquisto sulla forza sono da posizionare alla prima chiusura sopra 4.900 punti. Consideriamo eventuali pull back fin verso 4.400/4.200 punti un'occasione per comprare sulla debolezza. Allerta in caso di ritorno sotto 4.200 punti.

Tra gli ultimi quotati alla Borsa di Milano segnaliamo il seguente ETF che sovraperforma l'andamento dell'indice CSI 300:



Franklin Ftse China Ucits Etf - Usd (Acc)

Isin: IE00BHZRR147

[FLXC.MI]

Da inizio anno: +19,0%.

L'ETF investe in azioni a grande e media capitalizzazione in Cina e cerca di replicare il rendimento dell'indice FTSE China 30/18 Capped. L'indice ha un'ampia copertura delle classi di azioni cinesi, tra cui le azioni A, B, H, N; le azioni Red, P, S Chips. I componenti di tipologia A sono disponibili per gli investitori internazionali attraverso il Northbound China Stock Connect Scheme. Il peso dei singoli componenti viene ponderato tenendo conto del flottante e delle restrizioni applicate agli investitori stranieri. E' rivisto semestralmente. Replica fisica. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione EURO. Non distribuisce dividendi. Costi di gestione 0,19% annuo, il più comveniente tra i 13 prodotti specializzati quotati a Piazza Affari. Leggi il documento KID.



Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice FTSE China 30/18 Capped rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa cinese. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%.



La segmentazione settoriale vede al primo posto Consumer Services 26%, Financials 25%, Tech 21%. I primi dieci titoli presenti in ordine di peso sono:

